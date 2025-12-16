हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सिनेमाघरों में जबरदस्त परफॉर्म किया और इसे दर्शकों से खूब प्यार और सराहना भी मिली. धमाकेदार कमाई के साथ ये फिल्म इस साल की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. वहीं अब ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' को ओटीटी पर कब और कहां देख सकेंगे?

'एक दीवाने की दीवानियत' की ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर इंटेंस रोमांटिक ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसका मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की बड़ी फिल्म थामा से क्लैश हुआ था बावजूद इसके एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और अच्छा कलेक्शन किया. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं फाइनली इसकी डिजीटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू की कंफर्म डेट आ गई है. बता दें कि इस रोमांटिक ड्रामा को 16 दिसंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर दर्शक घर बैठे आराम से देख सकेंगे.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानियत' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था बावजूद इसके इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार रहा. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने दुनियाभर में 110.25 करोड़ की कमाई की है. इसमें भारत से नेट कलेक्शन 79 करोड़ रुपये रहा जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 93.75 करोड़ रुपये रहा. वहीं ओवरसीज से इसने 16.50 करोड़ जोड़े.

'एक दीवाने की दीवानियत' के बारे में

फिल्म में हर्षवर्धन राणे ने विक्रमादित्य भोंसले की भूमिका निभी है जबकि सोनम बाजवा ने अदा रंधावा का रोल किया है. मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित, कहानी लीड हीरो के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें ऑब्सेसिव लव के टॉक्सिक होने, दिल टूटने और पोजेसिवनेस जैसे बहुत कुछ एलिमेंट शामिल किए गए हैं. निगम बोमज़न फिल्म के सिनेमैटोग्राफर हैं, जबकि जॉन स्टीवर्ट एडुरी ने एरियान मेहेदी के साथ संगीत तैयार किया है. फिल्म में हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा के अलावा रहेजा के रूप में राजेश खेड़ा, मिस्टर रंधावा के रूप में अनंत नारायण महादेवन, संजय के रूप में शाद रंधावा ने भी अगम रोल प्ले किया है.