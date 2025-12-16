Axar Patel Ruled Out Of T20I Series Against South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बीते रविवार यानी 14 दिसंबर, 2025 को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली. सीरीज का अगला मुकाबला बुधवार यानी 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक अपडेट दिया.

दरअसल, स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल सीरीज से बाहर हो गए हैं. अक्षर धर्मशाला में भी प्लेइंग इलेवन के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. बीसीसीआई के द्वारा जारी अपडेट में बताया कि तबीयत ठीक न होने की वजह से वो सीरीज के बचे दो मैचों से बाहर हो गए हैं. हालांकि, वो टीम के साथ लखनऊ में हैं, जहां उनका आगे मेडिकल चेकअप किया जाएगा.

टीम इंडिया में शहबाज अहमद को मिला मौका

अक्षर पटेल की जगह बंगाल के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है. इससे पहले, शाहबाज ने भारत के लिए तीन वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन ब्लू जर्सी में उन्होंने आखिरी मैच सितंबर 2023 में एशियन गेम्स के दौरान हांगझोऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. उन्होंने भारतीय टीम के लिए टी20 फॉर्मेट में अब तक दो बल्लेबाजों को आउट किया है. वहीं, उन्हें अभी तक बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला.

जसप्रीत बुमराह पर कोई अपडेट नहीं

बीसीसीआई ने स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं दिया है. बुमराह धर्मशाला में टीम चयन के लिए उपलब्धि नहीं थे. क्योंकि निजी कारण की वजह वो अपने घर लौट गए थे. उनके टीम से जुड़ने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. वहीं, बुमराह की गैरमौजूदगी में तीसरा टी20 इंटरनेशनल हर्षित राणा ने खेला था.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो मैचों के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (C), शुभमन गिल (VC), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (WK), संजू सैमसन (WK), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद.