एक्सप्लोरर
बियर की बोतल हरी या भूरी क्यों होती है? जानें इसके पीछे की असली वजह
आज भले ही बियर कैन, केग और आधुनिक पैकेजिंग में मिलने लगी हो, लेकिन हरी और भूरी बोतलें अब भी भरोसेमंद मानी जाती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और बियर की बोतलों का रंग बदला क्यों नहीं जाता?
जब भी आप किसी दुकान या बार में बियर देखते हैं, तो एक बात जरूर नोटिस करते हैं कि ज्यादातर बियर हरी या भूरी बोतल में ही क्यों मिलती है? क्या यह सिर्फ ब्रांडिंग और डिजाइन का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस वजह छुपी है? अगर बोतल पारदर्शी होती तो बियर और भी आकर्षक लगती, फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? असल में इस रंग के पीछे बियर के स्वाद, खुशबू और गुणवत्ता से जुड़ा एक राज है. चलिए जानें.
1/7
2/7
Published at : 12 Jan 2026 08:36 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या सिर्फ तेल का देश है ईरान, यूरेनियम के अलावा कौन से अनमोल खनिजों का खजाना छिपा है यहां?
जनरल नॉलेज
8 Photos
इस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार
जनरल नॉलेज
6 Photos
पक्षियों की फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है भारत, ठंड आते ही क्यों शुरू कर देते हैं अलग-अलग देशों से प्रवास?
जनरल नॉलेज
6 Photos
शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशनशिप में रह रही लड़की को मिलता है पत्नी का हक, क्या कहता है कानून?
जनरल नॉलेज
6 Photos
डॉलर कैसे बना ग्लोबल रिजर्व करेंसी, जानें किसी भी करेंसी को कैसे मिलता है यह दर्जा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion