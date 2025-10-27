एक्सप्लोरर
शराब में ऐसा क्या होता है, जिसे पीते ही डरपोक में भी आ जाता है कॉन्फिडेंस?
Why Alcohol Gives Courage: क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही कोई दो पेग पीता है, उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ जाता है, वो ज्यादा खुलकर बातें करने लगता है. चलिए जानें कि ऐसा क्यों होता है.
कई लोगों को लगता है कि कुछ घूंट शराब उनके आत्मविश्वास का राज है. शराब पीने के बाद कोई पार्टी में ज्यादा बोल पाता है, कोई अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा लेता है, तो कोई मंच पर जाने का डर भूल जाता है. पर क्या शराब वाकई इंसान को आत्मविश्वासी बनाती है, या बस दिमाग को अस्थायी रूप से झूठा भरोसा दिला देती है? इस सवाल का जवाब हमारे मस्तिष्क के अंदर चल रही एक बेहद जटिल प्रक्रिया में छिपा है. चलिए जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Oct 2025 06:53 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
हवाई जहाज में सिर्फ केरोसिन ही क्यों डाला जाता है पैट्रोल या डीजल क्यों नहीं, जानें क्या है वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
आर्टिफिशियल रेन में क्या बाहर निकल सकते हैं, अगर इस बारिश में भीग गए तो क्या होगा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
परमाणु बम के अलावा यूरेनियम का किन-किन चीजों में होता है इस्तेमाल, यह कितना महंगा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत का 1 रुपया इस देश में हो जाता है 150, यहां 100000 लेकर पहुंच गए तो हो जाएंगे मालामाल
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
जब लैब में बनाया जा सकता है हीरा तो क्यों खदानों को खोदते हैं मजदूर, कितना महंगा है ये प्रॉसेस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
हवाई जहाज में सिर्फ केरोसिन ही क्यों डाला जाता है पैट्रोल या डीजल क्यों नहीं, जानें क्या है वजह
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion