शराब में ऐसा क्या होता है, जिसे पीते ही डरपोक में भी आ जाता है कॉन्फिडेंस?

जैसे-जैसे शराब का असर घटता है, डोपामाइन का स्तर गिरने लगता है, GABA की गतिविधि रुक जाती है, और दिमाग दोबारा अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है. तब कई बार व्यक्ति को अपने व्यवहार पर पछतावा भी होता है, क्योंकि उस वक्त किए गए फैसले तर्क पर नहीं, बल्कि दिमाग के बिगड़े संतुलन पर आधारित होते हैं.