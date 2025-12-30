हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy New Year 2026: इन देशों में 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता नया साल, देख लें लिस्ट

Happy New Year 2026: इन देशों में 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता नया साल, देख लें लिस्ट

Happy New Year 2026: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता. आइए जानते हैं कौन से है वे देश और वे क्यों नहीं मनाते 1 जनवरी को नया साल.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Happy New Year 2026: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता. आइए जानते हैं कौन से है वे देश और वे क्यों नहीं मनाते 1 जनवरी को नया साल.

Happy New Year 2026: पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाने का इंतजार कर रही है. यह तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर देशों में आधिकारिक तौर पर किया जाता है. लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते. आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास देशों के बारे में जहां पारंपरिक रूप से 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता.

1/6
चीन में नया साल चीनी नव वर्ष या वसंत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है. यह 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक 15 दिनों तक चलता है. यह चीन का सबसे बड़ा त्योहार है. जिसमें परिवार मिलते हैं, ड्रैगन डांस होता है, आतिशबाजी होती है और समृद्धि के प्रतीक लाल रंग से सजावट की जाती है.
चीन में नया साल चीनी नव वर्ष या वसंत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है. यह 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक 15 दिनों तक चलता है. यह चीन का सबसे बड़ा त्योहार है. जिसमें परिवार मिलते हैं, ड्रैगन डांस होता है, आतिशबाजी होती है और समृद्धि के प्रतीक लाल रंग से सजावट की जाती है.
2/6
थाईलैंड अपना पारंपरिक नया साल सोंगक्रान के रूप में 13 से 15 अप्रैल तक मनाता है. चंद्र कैलेंडर पर आधारित नव वर्ष के उलट सोंगक्रान सौर कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है.
थाईलैंड अपना पारंपरिक नया साल सोंगक्रान के रूप में 13 से 15 अप्रैल तक मनाता है. चंद्र कैलेंडर पर आधारित नव वर्ष के उलट सोंगक्रान सौर कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है.
Published at : 30 Dec 2025 12:46 PM (IST)
