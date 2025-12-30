चीन में नया साल चीनी नव वर्ष या वसंत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है. यह 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक 15 दिनों तक चलता है. यह चीन का सबसे बड़ा त्योहार है. जिसमें परिवार मिलते हैं, ड्रैगन डांस होता है, आतिशबाजी होती है और समृद्धि के प्रतीक लाल रंग से सजावट की जाती है.