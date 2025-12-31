हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC Success Story: जब लगन ने बदली किस्मत, ममता यादव बनीं देश की अफसर; पढ़ें छोटे से गांव से निकलकर IAS बनने तक का सफर

UPSC Success Story: जब लगन ने बदली किस्मत, ममता यादव बनीं देश की अफसर; पढ़ें छोटे से गांव से निकलकर IAS बनने तक का सफर

हरियाणा के छोटे से गांव बसई की रहने वाली ममता यादव ने कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास से आईएएस बनने का सपना पूरा किया. आज हम उनका सफलता का सफर आपको बताएंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Dec 2025 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

हर किसी की जिंदगी में सपने होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हालात से लड़कर अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं. ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है हरियाणा के छोटे से गांव बसई की रहने वाली ममता यादव की, जिन्होंने मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिश के बल पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में जगह बनाई. उनकी कहानी आज उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो साधारण परिवार से आते हैं लेकिन बड़े लक्ष्य देखते हैं. आइए जानते हैं उनकी सफलता का सफर.

ममता यादव का सफर आसान नहीं रहा. गांव का माहौल, सीमित संसाधन और यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा इन सबके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. ममता शुरू से पढ़ाई में अच्छी थीं और कुछ बड़ा करने का सपना देखती थीं. उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें आईएएस अधिकारी बनना है. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चार साल तक लगातार यूपीएससी की तैयारी की.

यहां से की है पढ़ाई

अगर ममता की पढ़ाई की बात करें तो उनकी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के बलवंत राय मेहता स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में सिविल सेवा में जाने का सपना पक्का हो गया था.

साल 2019 में ममता ने पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की. उस समय उनकी ऑल इंडिया रैंक 556 आई थी. यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस रैंक पर उन्हें आईएएस सेवा नहीं मिल पाई. कई लोग यहां आकर रुक जाते हैं, लेकिन ममता ने हार मानने के बजाय इसे सीख के रूप में लिया. उन्होंने तय किया कि अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगी.

फिर से की तैयारी

अगले साल ममता ने फिर से परीक्षा दी. इस बार उनका आत्मविश्वास ज्यादा मजबूत था और तैयारी पहले से कहीं बेहतर. उन्होंने पूरे मन से पढ़ाई की और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की. उनकी मेहनत रंग लाई और इस बार उन्होंने ऑल इंडिया 5वीं रैंक हासिल की. यह न सिर्फ उनकी निजी जीत थी, बल्कि पूरे गांव और परिवार के लिए गर्व का पल था. ममता अपने गांव की पहली आईएएस अधिकारी बनीं.

ऐसे की तैयारी

ममता यादव AGMUT कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन ममता ने यह दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं. ममता अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और सही योजना को देती हैं. उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने कोचिंग भी ली और साथ ही खुद से पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया. ममता रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं और परीक्षा के नजदीक आते-आते यह समय 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया था. उन्होंने एनसीईआरटी किताबों को अपनी तैयारी की नींव बनाया और बाकी विषयों के लिए जरूरी सामग्री का सहारा लिया.

यह भी पढ़ें: अखबार बांटने वाले पिता का बेटा बना अफसर, राजकुमार ने तीसरे प्रयास में पास की UPSC परीक्षा

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 31 Dec 2025 09:06 AM (IST)
Tags :
Education UPSC Success Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast 31st December: न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिंदा रहने के लिए ISIS जैसा संगठन बनाएं हिंदू युवा', यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से बवाल
'जिंदा रहने के लिए ISIS जैसा संगठन बनाएं हिंदू युवा', यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से बवाल
क्रिकेट
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Happy New Year मैसेज से सावधान ! |Cyber Crime
Maharastra News: चुनाव लड़ने के लिए झोले में चिल्लर लेकर पहुंच गए नेताजी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बंगाल की 'महाभारत'... चुनाव में घुसपैठ पर टक्कर | BJP Vs TMC
Bharat Ki Baat: चकमा की हत्या पर पुलिस का 'चकमा'? | Angel Chakma Death | CM Dhami | Dehradun
Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast 31st December: न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिंदा रहने के लिए ISIS जैसा संगठन बनाएं हिंदू युवा', यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से बवाल
'जिंदा रहने के लिए ISIS जैसा संगठन बनाएं हिंदू युवा', यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से बवाल
क्रिकेट
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
'मुझे सिर्फ काम का नशा है...' लाल आंखों की वजह से ट्रोल करने वालों का बादशाह को करारा जवाब
'मुझे सिर्फ काम का नशा है...' लाल आंखों की वजह से ट्रोल करने वालों का बादशाह को करारा जवाब
हेल्थ
शरीर में सूजन क्यों होती है? जानें इसके पीछे की वजह, शुरुआती संकेत और सावधानी
शरीर में सूजन क्यों होती है? जानें इसके पीछे की वजह, शुरुआती संकेत और सावधानी
यूटिलिटी
कोहरे में लेट हो रहीं उड़ानें, ऐसे चेक करें अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस
कोहरे में लेट हो रहीं उड़ानें, ऐसे चेक करें अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस
ट्रेंडिंग
तस्वीर में छिपी संख्या कर देगी आपका दिमाग खराब, दम है तो 10 सेकंड में दीजिए जवाब
तस्वीर में छिपी संख्या कर देगी आपका दिमाग खराब, दम है तो 10 सेकंड में दीजिए जवाब
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget