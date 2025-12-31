'मुझे सिर्फ काम का नशा है...' लाल आंखों की वजह से ट्रोल करने वालों का बादशाह को करारा जवाब

रैपर बादशाह सुर्खियों में बने रहते हैं. वो रियलिटी शो को जज करते नजर आते हैं और उनका अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है. बादशाह ने हाल ही में एक सेल्फी शेयर की थी. जिसमें उनकी आंखें लाल नजर आ रही थीं. जिसके बाद उनके पास कई लोगों के मैसेज आने लगे थे. अब बादशाह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके आंखें लाल होने के पीछे की वजह बता दी है. कई लोग उन्हें आंखें लाल होने की वजह से ट्रोल कर रहे थे. अब उन्होंने उन ट्रोल्स का मुंह बंद करवा दिया है.

बादशाह ने शेयर की वीडियो

बादशाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो कहते हैं- 'कैसे हैं दोस्तों? कल मैंने पिछली स्टोरी में एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें मेरी आंखें लाल थीं, और फोटो थोड़ी धुंधली थी. और फोटो पोस्ट करने से 48 घंटे पहले मैं सोया नहीं था. मैं अभी-अभी इंडियन आइडल की शूटिंग से वापस आया था.'





बादशाह ने दी सफाई

बादशाह ने आगे कहा- 'और मैं यह लिखना भूल गया कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था. वो फोटो पोस्ट करने के बाद मैं सो गया. और जब मैं सुबह उठा, तो इतने सारे प्यारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा, भाई, क्या तुम ठीक हो? और कई जगहों पर यह खबर थी कि मैंने अपना एक इमोशनल, कमजोर साइड दिखाया है. हां, मैं कमजोर था. लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी जरूर होगी. क्योंकि अगर आप दो रात सोते नहीं हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने किस तरह का नशा किया है? भाई, जो लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं कोई नशा नहीं करता. मुझे सिर्फ काम का नशा है. तो, चिंता करने के लिए धन्यवाद. लेकिन इंटरनेट कितनी कमाल की जगह है.'

बादशाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने इस अंदाज से ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया है.

धुरंधर की तारीफ की

बादशाह ने हाल ही में रणवीर सिंह की धुरंधर देखी है. जिसे देखने के बाद उन्होंने तारीफ में एक पोस्ट भी शेयर किया है. उन्होंने लिखा- अगर जिंदगी आपको 3 घंटे 30 मिनट देती है, तो धुरंधर देखें, अवतार नहीं.





