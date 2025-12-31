हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहोटल के कमरे में छिपे कैमरे पहचानने के ये आसान तरीके, ठहरने से पहले जरूर करें चेक

होटल के कमरे में छिपे कैमरे पहचानने के ये आसान तरीके, ठहरने से पहले जरूर करें चेक

Hidden Camera Finding Tips: होटल के कमरे में रुकते वक्त प्राइवेसी से समझौता न करें. कुछ आसान तरीकों से आप खुद जांच सकते हैं कि कहीं कमरे में हिडन कैमरा तो नहीं लगा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 31 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Hidden Camera Finding Tips: होटल में रुकते वक्त हम सफाई, सुविधा और लोकेशन तो देख लेते हैं. लेकिन प्राइवेसी को लेकर अक्सर लापरवाह हो जाते हैं. पिछले कुछ सालों में होटल और होमस्टे में हिडन कैमरे मिलने की खबरें सामने आई हैं. जिसने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर जब आप परिवार या अकेले सफर कर रहे हों. 

तो यह मामला और भी संवेदनशील हो जाता है. अच्छी बात यह है कि छिपे कैमरों को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है. थोड़ी सी समझदारी और सही तरीके अपनाकर आप खुद अपनी सेफ्टी चेक कर सकते हैं. होटल के कमरे में एंटर करने के बाद कुछ मिनट निकालकर यह चेक करना आपकी प्राइवेसी के लिए जरूरी है. ऐसे चेक करें होटल रूम में हिडन कैमरा है कि नहीं.

कमरे में आंखों से ऐसे करें जांच

सबसे पहले कमरे को ध्यान से देखें. हिडन कैमरे आमतौर पर उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां से पूरा कमरा दिख सके. जैसे बेड के सामने, बाथरूम की तरफ, टीवी यूनिट, स्मोक डिटेक्टर, वॉल क्लॉक, चार्जिंग सॉकेट या सजावटी शोपीस. इन जगहों पर छोटे छेद, असामान्य लेंस या अजीब एंगल में लगी चीजें दिखें तो सतर्क हो जाएं. 

बाथरूम और ट्रायल एरिया पर खास ध्यान दें. क्योंकि यहीं प्राइवेसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा नई या अलग लग रही हो. तो उसे नजरअंदाज न करें. शक होने पर होटल स्टाफ से तुरंत सवाल करें और जरूरत पड़े तो कमरा बदलने की मांग करें.

मोबाइल फोन से ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा

आपका स्मार्टफोन भी हिडन कैमरा पकड़ने में मदद कर सकता है. सबसे पहले कमरे की लाइट बंद करें और फोन का फ्लैशलाइट ऑन करें. अब कमरे के कोनों, संदिग्ध जगहों और छोटे छेदों पर फ्लैशलाइट डालें. कैमरे का लेंस अक्सर रोशनी पड़ते ही चमकने लगता है. इसके अलावा फोन का फ्रंट कैमरा खोलकर टीवी रिमोट, स्मोक डिटेक्टर या चार्जर पोर्ट की तरफ देखें. कई हिडन कैमरे इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल कैमरे में छोटे लाल या बैंगनी डॉट्स के रूप में दिख सकती है. अगर ऐसी कोई रोशनी दिखे तो यह खतरे का संकेत हो सकता है.

वाई-फाई और मिरर चेक करें

आजकल कई हिडन कैमरे वाई फाई से जुड़े होते हैं. होटल के वाई फाई से कनेक्ट होकर नेटवर्क में दिखने वाले अजीब डिवाइस नामों पर ध्यान दें. अगर कैमरा, आईपी या अनजान डिवाइस दिखे. तो सतर्क हो जाएं. इसके अलावा कमरे में लगे मिरर को भी चेक करें. टू वे मिरर की पहचान के लिए उंगली टेस्ट करें. अगर उंगली और परछाई के बीच गैप नहीं दिखे, तो शक हो सकता है. ऐसे में होटल मैनेजमेंट से शिकायत करें और जरूरत पड़े तो पुलिस से संपर्क करें.

Published at : 31 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Hidden Camera Hotel Room Utility News
