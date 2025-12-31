अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें

दोनों परिवारों ने रेहान और अवीवा के रिश्ते को कबूल किया है. इसके बाद दोनों की सगाई बुधवार (31 दिसंबर, 2025) राजस्थान के रणथम्भौर में होगी, इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी रवाना हो चुके हैं. राजस्थान के रणथम्भौर में होने वाली सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तारीख तय कर सकते हैं.