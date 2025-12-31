हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें

अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बैग को प्रपोज किया है. दोनों पिछले सात सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 07:13 AM (IST)
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बैग को प्रपोज किया है. दोनों पिछले सात सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे.

रेहान वाड्रा और अवीवा बेग के परिवारों ने इस फंक्शन को बेहद प्राइवेट रखा, जिसकी जानकारी सिर्फ परिवार के बेहद करीबी लोगों को ही थी.

1/5
दोनों परिवारों ने रेहान और अवीवा के रिश्ते को कबूल किया है. इसके बाद दोनों की सगाई बुधवार (31 दिसंबर, 2025) राजस्थान के रणथम्भौर में होगी, इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी रवाना हो चुके हैं. राजस्थान के रणथम्भौर में होने वाली सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तारीख तय कर सकते हैं.
दोनों परिवारों ने रेहान और अवीवा के रिश्ते को कबूल किया है. इसके बाद दोनों की सगाई बुधवार (31 दिसंबर, 2025) राजस्थान के रणथम्भौर में होगी, इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी रवाना हो चुके हैं. राजस्थान के रणथम्भौर में होने वाली सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तारीख तय कर सकते हैं.
2/5
हालांकि, रेहान वाड्रा से सगाई के चलते सार्वजनिक तौर पर चर्चा में आने के बावजूद अवीवा बेग ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखी है. लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जिन्हें कंटेम्पररी और आर्टिस्टिक विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के लिए जाना जाता है.
हालांकि, रेहान वाड्रा से सगाई के चलते सार्वजनिक तौर पर चर्चा में आने के बावजूद अवीवा बेग ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखी है. लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जिन्हें कंटेम्पररी और आर्टिस्टिक विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के लिए जाना जाता है.
Published at : 31 Dec 2025 07:13 AM (IST)
PRIYANKA GANDHI Raihan Vadra RAHUL GANDHI Aviva Baig

