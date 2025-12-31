'जिंदा रहने के लिए ISIS जैसा संगठन बनाएं हिंदू युवा', यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से बवाल

गाजियाबाद में शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तलवार के वितरण को एकदम सही बताया और कहा कि ऐसे हथियार बांटने चाहिए थे जो इस्लामिक जिहादियों से बेहतर हो.

यति नरसिंहानंद ने कहा कि बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं के कत्लेआम के कारण पूरे हिंदू समाज में व्याप्त अवसाद को इसका जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा सामने आई बांग्लादेश में हिंदुओं के वीभत्स हत्याओं से संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज भयभीत होकर अवसाद में चला गया है. जबकि केवल कुछ ही मामले सोशल मीडिया में आए हैं.

सच तो ये है कि इस तरह से लाखों निर्दोष हिंदुओं को बांग्लादेश में और उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही घृणित तरीके से मार दिया गया है. इन घटनाओं का पूरी दुनिया में कोई ठोस विरोध नहीं हुआ है. भारत में ये घटनाएं न हो इसकी चिंता में पिंकी चौधरी और उनके साथियों ने हिंदू समाज में तलवार बांटी है.

'ISIS जैसे संगठन बनाने की जरुरत'

यति नरसिंहानंद ने कहा कि तलवार की जगह उन्हें ऐसे हथियार बांटने चाहिए थे जो इस्लामिक जिहादियों के हथियारों से बेहतर हो. उन्होंने हिंदू युवाओं से ISIS जैसा संगठन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब राजनीति से प्रेरित संगठनों की कोई जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे संगठनों की जरूरत है जैसा इराक में ISIS है.

अब इसी तरह के हिंदू संगठन बनने चाहिए. ऐसे संगठन ही अब हिंदुओं को बचा सकते हैं वरना तो हिन्दू बिल्कुल मरने को तैयार हो गया है.

उन्होंने कहा कि कोई शादाब नाम का सरिया चोर पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय जिहादी संगठनों की योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है जो सफल भी हो सकता. अगर ऐसे टुच्चे मुच्चे अपराधी अगर मुझे मारने का षड्यंत्र रच सकते हैं तो अब कोई भी हिंदू इन जिहादियों की पहुंच से बाहर नहीं है. अतः अब हिंदुओं को इनसे बचने के लिए ISIS जैसे संगठन की जरूरत है.

हिन्दू रक्षा दल ने बांटी तलवारें

बता दें कि गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर तलवारें, फरसे और दूसरे हथियारों का वितरण किया था. जिसे लेकर विवाद हो गया है. इस मामले में पुलिस ने पिंकी चौधरी समेत 16 नामज़द और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. अब तक दस आरोपियों को गिरफ़्तार भी किया जा चुका है.

