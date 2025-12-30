हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसमंदर में पुल बनाना कितना मुश्किल? जानें तकनीक और इंजीनियरिंग का मास्टरप्लान

समंदर में पुल बनाना कितना मुश्किल? जानें तकनीक और इंजीनियरिंग का मास्टरप्लान

Sea Bridge Construction: लहरों के नीचे छिपी मजबूत नींव और ऊपर संतुलित भार का खेल ही समुद्री पुलों की असली ताकत है. इंजीनियरिंग का यही मास्टरप्लान समंदर को भी रास्ता बनाने पर मजबूर कर देता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Sea Bridge Construction: लहरों के नीचे छिपी मजबूत नींव और ऊपर संतुलित भार का खेल ही समुद्री पुलों की असली ताकत है. इंजीनियरिंग का यही मास्टरप्लान समंदर को भी रास्ता बनाने पर मजबूर कर देता है.

तेज लहरें, हजारों टन पानी का दबाव, नीचे छिपी अनिश्चित जमीन और ऊपर से मौसम की मार- इन सबके बीच अगर कोई चीज अडिग खड़ी रहती है तो वह है समंदर पर बना पुल. देखने में जितने भव्य और मजबूत ये ब्रिज लगते हैं, इन्हें खड़ा करना उतना ही जोखिम भरा और जटिल होता है. सवाल यही है कि आखिर समुद्र जैसे अस्थिर माहौल में इंजीनियर ऐसा कौन-सा मास्टरप्लान अपनाते हैं, जिससे पुल दशकों तक सुरक्षित खड़े रहते हैं.

1/8
आज की आधुनिक दुनिया में पानी के ऊपर बने पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील की संरचना नहीं हैं, बल्कि वे विकास की रीढ़ हैं. समुद्री पुल द्वीपों, तटीय शहरों और व्यापारिक रास्तों को जोड़ते हैं.
आज की आधुनिक दुनिया में पानी के ऊपर बने पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील की संरचना नहीं हैं, बल्कि वे विकास की रीढ़ हैं. समुद्री पुल द्वीपों, तटीय शहरों और व्यापारिक रास्तों को जोड़ते हैं.
2/8
इनके बिना न केवल आवाजाही मुश्किल हो जाती है, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं. यही कारण है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समुद्री पुलों को सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट माना जाता है.
इनके बिना न केवल आवाजाही मुश्किल हो जाती है, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं. यही कारण है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समुद्री पुलों को सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट माना जाता है.
Published at : 30 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Tags :
Marine Engineering Sea Bridge Construction Cable Stayed Bridge

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का क्या था भारत से खास कनेक्शन?
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का क्या था भारत से खास कनेक्शन?
दिल्ली NCR
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Muzaffarnagar में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत | Breaking | UP News
Maharashtra News: Bhandup West के स्टेशन पर बस ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत
Crime News : तीन दुल्हनों का 'धोखेबाज' दूल्हा ! |Sansani
UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का क्या था भारत से खास कनेक्शन?
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का क्या था भारत से खास कनेक्शन?
दिल्ली NCR
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
टेलीविजन
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
ट्रैवल
Travel Guide 2026: गोवा से केरल तक... शोर-शराबे से दूर भारत के 5 हिडन बीच, यहां आपको मिलेगा असली सुकून
गोवा से केरल तक... शोर-शराबे से दूर भारत के 5 हिडन बीच, यहां आपको मिलेगा असली सुकून
हेल्थ
क्या गाली देने से बढ़ता है कॉन्फिडेंस? शोध में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
क्या गाली देने से बढ़ता है कॉन्फिडेंस? शोध में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
जनरल नॉलेज
कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget