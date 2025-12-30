एक्सप्लोरर
समंदर में पुल बनाना कितना मुश्किल? जानें तकनीक और इंजीनियरिंग का मास्टरप्लान
Sea Bridge Construction: लहरों के नीचे छिपी मजबूत नींव और ऊपर संतुलित भार का खेल ही समुद्री पुलों की असली ताकत है. इंजीनियरिंग का यही मास्टरप्लान समंदर को भी रास्ता बनाने पर मजबूर कर देता है.
तेज लहरें, हजारों टन पानी का दबाव, नीचे छिपी अनिश्चित जमीन और ऊपर से मौसम की मार- इन सबके बीच अगर कोई चीज अडिग खड़ी रहती है तो वह है समंदर पर बना पुल. देखने में जितने भव्य और मजबूत ये ब्रिज लगते हैं, इन्हें खड़ा करना उतना ही जोखिम भरा और जटिल होता है. सवाल यही है कि आखिर समुद्र जैसे अस्थिर माहौल में इंजीनियर ऐसा कौन-सा मास्टरप्लान अपनाते हैं, जिससे पुल दशकों तक सुरक्षित खड़े रहते हैं.
1/8
2/8
Published at : 30 Dec 2025 09:04 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में कहां तक ट्रैवल करती है हमारी आवाज, कहां खत्म होता है धरती से निकला साउंड?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सबसे पहले यहां होती है नए साल की पहली दस्तक, जहां दुनिया से पहले बदलता है वक्त का कैलेंडर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का क्या था भारत से खास कनेक्शन?
दिल्ली NCR
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion