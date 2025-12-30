समंदर में पुल बनाना कितना मुश्किल? जानें तकनीक और इंजीनियरिंग का मास्टरप्लान

ENT LIVE

2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents

Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”

Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर

Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence

Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम