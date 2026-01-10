व्हाट्सऐप की स्थापना और मालिकाना हक जैन कौम और ब्रायन एक्टन के पास था. दोनों याहू में सीनियर इंजीनियर थे और व्हाट्सऐप के अस्तित्व में आने से काफी पहले 2007 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी. 2014 तक व्हाट्सऐप के ऑपरेशंस और विजन पर उनका पूरा कंट्रोल था.