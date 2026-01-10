एक्सप्लोरर
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले व्हाट्सएप का मालिकाना हक याहू के दो पूर्व कर्मचारियों के पास था. आइए जानते हैं कि उन दोनों का किस धर्म से वास्ता है.
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग के मेटा अंपायर का हिस्सा बनने से पहले व्हाट्सऐप एक काफी छोटा इंडिपेंडेंस स्टार्टअप था. इसे याहू के दो पूर्व कर्मचारियों ने बनाया था. 19 बिलियन डॉलर की डील ने टेक दुनिया को चौका दिया था. आइए जानते हैं मार्क जुकरबर्ग से पहले व्हाट्सऐप का मालिकाना हक किसके पास था और उनका धर्म क्या है.
Published at : 10 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Tags :Whatsapp Founders Jan Koum Brian Acton
