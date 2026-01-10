ग्रीनलैंड अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में डेनिश क्रोन का इस्तेमाल करता है. अब क्योंकि यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है इस वजह से ग्रीनलैंड की कोई अलग मुद्रा नहीं है. इसीलिए सभी वित्तीय लेनदेन, नकद या डिजिटल डेनिश क्रोन में ही किए जाते हैं.