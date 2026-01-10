हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGreenland Currency: ग्रीनलैंड में कितनी है भारतीय करेंसी की वैल्यू, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये?

Greenland Currency: ग्रीनलैंड में कितनी है भारतीय करेंसी की वैल्यू, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये?

Greenland Currency: ग्रीनलैंड की अपनी कोई अलग मुद्रा नहीं है. आइए जानते हैं कि वहां पर भारतीय करेंसी के क्या कीमत है और वहां भारत के ₹1000 कितने हो जाएंगे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Jan 2026 10:40 AM (IST)
Greenland Currency: ग्रीनलैंड की अपनी कोई अलग मुद्रा नहीं है. आइए जानते हैं कि वहां पर भारतीय करेंसी के क्या कीमत है और वहां भारत के ₹1000 कितने हो जाएंगे.

Greenland Currency: अगर आप ग्रीनलैंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जानना काफी जरूरी होगा कि वहां पर भारतीय रुपये की क्या कीमत है. आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की अपनी कोई अलग मुद्रा नहीं है. वह डेनिश क्रोन का इस्तेमाल करता है. आइए जानते हैं वहां पर भारत के ₹1000 की कितनी कीमत होगी.

ग्रीनलैंड अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में डेनिश क्रोन का इस्तेमाल करता है. अब क्योंकि यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है इस वजह से ग्रीनलैंड की कोई अलग मुद्रा नहीं है. इसीलिए सभी वित्तीय लेनदेन, नकद या डिजिटल डेनिश क्रोन में ही किए जाते हैं.
ग्रीनलैंड अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में डेनिश क्रोन का इस्तेमाल करता है. अब क्योंकि यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है इस वजह से ग्रीनलैंड की कोई अलग मुद्रा नहीं है. इसीलिए सभी वित्तीय लेनदेन, नकद या डिजिटल डेनिश क्रोन में ही किए जाते हैं.
जनवरी 2026 की विनिमय दरों के मुताबिक एक भारतीय रुपया लगभग 0.071 डेनिश क्रोन के बराबर है. इससे पता चलता है कि रुपया क्रोन की तुलना में कमजोर है.
जनवरी 2026 की विनिमय दरों के मुताबिक एक भारतीय रुपया लगभग 0.071 डेनिश क्रोन के बराबर है. इससे पता चलता है कि रुपया क्रोन की तुलना में कमजोर है.
Published at : 10 Jan 2026 10:40 AM (IST)
Indian Rupee Greenland Currency Danish Krone

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

