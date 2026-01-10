एक्सप्लोरर
Greenland Currency: ग्रीनलैंड में कितनी है भारतीय करेंसी की वैल्यू, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये?
Greenland Currency: ग्रीनलैंड की अपनी कोई अलग मुद्रा नहीं है. आइए जानते हैं कि वहां पर भारतीय करेंसी के क्या कीमत है और वहां भारत के ₹1000 कितने हो जाएंगे.
Greenland Currency: अगर आप ग्रीनलैंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जानना काफी जरूरी होगा कि वहां पर भारतीय रुपये की क्या कीमत है. आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की अपनी कोई अलग मुद्रा नहीं है. वह डेनिश क्रोन का इस्तेमाल करता है. आइए जानते हैं वहां पर भारत के ₹1000 की कितनी कीमत होगी.
Published at : 10 Jan 2026 10:40 AM (IST)
