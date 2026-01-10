इन देशों का एक जैसा है झंडा, जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

चाड और रोमानिया के झंडे दुनिया के सबसे ज्यादा मिलते-जुलते झंडों में गिने जाते हैं. दोनों में नीली, पीली और लाल रंग की खड़ी पट्टियां होती हैं. फर्क बस रंगों के हल्के-गहरे शेड में है, जो ध्यान से देखने पर ही समझ आता है. रोमानिया का झंडा 19वीं सदी से चला आ रहा है, जबकि चाड ने 1959 में आजादी के बाद अपना झंडा अपनाया. पहले चाड के झंडे में हरा रंग था, लेकिन वह माली के झंडे जैसा लगने लगा, इसलिए उसे बदलकर नीला कर दिया गया.