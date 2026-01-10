एक्सप्लोरर
इन देशों का एक जैसा है झंडा, जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
ओलंपिक, विश्व कप या अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अलग-अलग देशों के झंडे एक साथ दिखाई देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ देशों के झंडे रंग, डिजाइन या बनावट में इतने मिलते-जुलते होते हैं.
किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान और सम्मान का प्रतीक होता है. दुनियाभर में लोग झंडों के जरिए देशों को पहचानते हैं, खासकर जब ओलंपिक, विश्व कप या अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अलग-अलग देशों के झंडे एक साथ दिखाई देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ देशों के झंडे रंग, डिजाइन या बनावट में इतने मिलते-जुलते होते हैं कि आम लोगों के लिए उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए आज हम आपको ऐसे ही देशों के झंडों के बारे में बताते हैं, जो दिखने में काफी हद तक एक जैसे हैं.
1/5
2/5
Published at : 10 Jan 2026 01:24 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के इस राज्य में रोज एक नई मिठाई होती है ईजाद, रसगुल्ले का भी यहीं हुआ था जन्म
जनरल नॉलेज
6 Photos
ग्रीनलैंड में कितनी है भारतीय करेंसी की वैल्यू, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये?
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस में सड़क साफ करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, महीने की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम
जनरल नॉलेज
7 Photos
किसी मुस्लिम महिला का नकाब हटवाना कितना बड़ा गुनाह, क्या कानून में भी इसकी कोई सजा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सबसे पहले किसने और क्यों छापी थी कागजी मुद्रा, 99% लोग नहीं जानते होंगे सही जवाब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion