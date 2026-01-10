हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन देशों का एक जैसा है झंडा, जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

ओलंपिक, विश्व कप या अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अलग-अलग देशों के झंडे एक साथ दिखाई देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ देशों के झंडे रंग, डिजाइन या बनावट में इतने मिलते-जुलते होते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Jan 2026 01:24 PM (IST)
किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान और सम्मान का प्रतीक होता है. दुनियाभर में लोग झंडों के जरिए देशों को पहचानते हैं, खासकर जब ओलंपिक, विश्व कप या अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अलग-अलग देशों के झंडे एक साथ दिखाई देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ देशों के झंडे रंग, डिजाइन या बनावट में इतने मिलते-जुलते होते हैं कि आम लोगों के लिए उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए आज हम आपको ऐसे ही देशों के झंडों के बारे में बताते हैं, जो दिखने में काफी हद तक एक जैसे हैं.

चाड और रोमानिया के झंडे दुनिया के सबसे ज्यादा मिलते-जुलते झंडों में गिने जाते हैं. दोनों में नीली, पीली और लाल रंग की खड़ी पट्टियां होती हैं. फर्क बस रंगों के हल्के-गहरे शेड में है, जो ध्यान से देखने पर ही समझ आता है. रोमानिया का झंडा 19वीं सदी से चला आ रहा है, जबकि चाड ने 1959 में आजादी के बाद अपना झंडा अपनाया. पहले चाड के झंडे में हरा रंग था, लेकिन वह माली के झंडे जैसा लगने लगा, इसलिए उसे बदलकर नीला कर दिया गया.
सेनेगल और माली के झंडे भी देखने में काफी समान हैं. दोनों में हरा-पीला-लाल रंग की ऊर्ध्वाधर पट्टियां होती हैं. सेनेगल के झंडे की पहचान उसकी बीच वाली पीली पट्टी पर बना हरा तारा है. माली के झंडे में कोई प्रतीक नहीं होता, गिनी का झंडा भी इनसे मिलता है, लेकिन उसमें रंगों का क्रम उल्टा होता है.
Published at : 10 Jan 2026 01:24 PM (IST)
