2017 में पश्चिम बंगाल को बांग्लार रोसोगोल्ला के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला. इसमें आधिकारिक तौर पर इसके मूल और खास पहचान को मान्यता दी. आपको बता दें कि 14 नवंबर को बंगाल में रोसोगोल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है.