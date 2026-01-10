हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
West Bengal Sweets: भारत के इस राज्य में रोज एक नई मिठाई होती है ईजाद, रसगुल्ले का भी यहीं हुआ था जन्म

West Bengal Sweets: भारत के इस राज्य में रोज एक नई मिठाई होती है ईजाद, रसगुल्ले का भी यहीं हुआ था जन्म

West Bengal Sweets: भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां पर हर रोज नई मिठाई का आविष्कार होता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह राज्य और क्या है वहां की खास बातें.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Jan 2026 12:12 PM (IST)
West Bengal Sweets: भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां पर हर रोज नई मिठाई का आविष्कार होता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह राज्य और क्या है वहां की खास बातें.

West Bengal Sweets: जब मिठाइयों की बात आती है तो एक भारतीय राज्य सबसे ऊपर आता है. पश्चिम बंगाल अपनी मिठाई संस्कृति के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. यहां पर इनोवेशन कभी भी नहीं रुकती और हलवाई मिठाई बनाने को एक कला मानते हैं. आइए जानते हैं इस राज्य के बारे में और जानकारी.

नरम और स्पंजी रसगुल्ले का आविष्कार 1868 में कोलकाता के बाग बाजार में नवीन चंद्र दास ने किया था. उनके इनोवेशन ने छेना से बनी मिठाइयों को बदल दिया और उन्हें रोसोगोल्ला का कोलंबस का खिताब दिलाया.
नरम और स्पंजी रसगुल्ले का आविष्कार 1868 में कोलकाता के बाग बाजार में नवीन चंद्र दास ने किया था. उनके इनोवेशन ने छेना से बनी मिठाइयों को बदल दिया और उन्हें रोसोगोल्ला का कोलंबस का खिताब दिलाया.
2017 में पश्चिम बंगाल को बांग्लार रोसोगोल्ला के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला. इसमें आधिकारिक तौर पर इसके मूल और खास पहचान को मान्यता दी. आपको बता दें कि 14 नवंबर को बंगाल में रोसोगोल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है.
2017 में पश्चिम बंगाल को बांग्लार रोसोगोल्ला के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला. इसमें आधिकारिक तौर पर इसके मूल और खास पहचान को मान्यता दी. आपको बता दें कि 14 नवंबर को बंगाल में रोसोगोल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है.
Published at : 10 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Rasgulla West Bengal Sweets Indian Desserts

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident

