भारत में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹13,827 है. वेनेजुएला में भारतीय मुद्रा के साथ शेष की कीमत ₹181.65 है. इसका मतलब है कि वेनेजुएला में सोना उस कीमत पर मिल सकता है जिस कीमत पर भारत में किसी रेस्टोरेंट में चाय या फिर कॉफी.