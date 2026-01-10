हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Venezuela Gold: वेनेजुएला में एक कप चाय जितना सस्ता है गोल्ड, लेकिन वहां से भारत कितना ला सकते हैं सोना?

Venezuela Gold: वेनेजुएला में एक कप चाय जितना सस्ता है गोल्ड, लेकिन वहां से भारत कितना ला सकते हैं सोना?

Venezuela Gold: वेनेजुएला में सोने की कीमत भारत में एक कप चाय से भी ज्यादा सस्ती है. आइए जानते हैं वहां से कितना सोना भारत लाया जा सकता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Jan 2026 06:21 PM (IST)
Venezuela Gold: वेनेजुएला में सोने की कीमत भारत में एक कप चाय से भी ज्यादा सस्ती है. आइए जानते हैं वहां से कितना सोना भारत लाया जा सकता है.

Venezuela Gold: ऐसा सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है कि वेनेजुएला में सोना भारत में एक कप चाय से भी ज्यादा सस्ता है. जहां भारतीय इस पीले धातु के लिए आसमान छूती कीमत चुकाते हैं, वहीं वेनेजुएला के आर्थिक संकट और करेंसी के डीवैल्युएशन की वजह से स्थानीय बाजार में सोने की कीमत काफी ज्यादा गिर चुकी है. आइए जानते हैं कि वेनेजुएला से कितना सोना भारत ला सकते हैं.

वेनेजुएला के गंभीर आर्थिक संकट, हाइपरइन्फ्लेशन और गिरती हुई मुद्रा ने कीमतों को काफी बिगाड़ दिया है. सोना जिसे अक्सर स्थानीय स्तर पर निकाला जाता है और विनिमय के जरिए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भारतीय बाजारों में काफी ज्यादा महंगा है.
वेनेजुएला के गंभीर आर्थिक संकट, हाइपरइन्फ्लेशन और गिरती हुई मुद्रा ने कीमतों को काफी बिगाड़ दिया है. सोना जिसे अक्सर स्थानीय स्तर पर निकाला जाता है और विनिमय के जरिए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भारतीय बाजारों में काफी ज्यादा महंगा है.
भारत में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹13,827 है. वेनेजुएला में भारतीय मुद्रा के साथ शेष की कीमत ₹181.65 है. इसका मतलब है कि वेनेजुएला में सोना उस कीमत पर मिल सकता है जिस कीमत पर भारत में किसी रेस्टोरेंट में चाय या फिर कॉफी.
भारत में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹13,827 है. वेनेजुएला में भारतीय मुद्रा के साथ शेष की कीमत ₹181.65 है. इसका मतलब है कि वेनेजुएला में सोना उस कीमत पर मिल सकता है जिस कीमत पर भारत में किसी रेस्टोरेंट में चाय या फिर कॉफी.
Published at : 10 Jan 2026 06:21 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

