क्रिसमस ट्री में बोटोक्स की सीरिंज! इस वजह से चर्चा में आई जाह्नवी-खुशी कपूर की पार्टी, देखें इनसाइड तस्वीरें
जाह्नवी कपूर ने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया. सोशल मीडिया पर उनके क्रिसमस ट्री डेकोरेशन की तस्वीरें वायरल हैं. जाह्नवी ने कई मिनिएचर ट्री में सजाए हैं.
जाह्नवी कपूर ने अपनी बहन खुशी कपूर और फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया. सोशल मीडिया पर इस डेकोरेशन की तस्वीरें वायरल हैं. जाह्नवी इस दौरान काफी खुश एक्साइटेड नजर आईं.
Published at : 23 Dec 2025 12:24 PM (IST)
