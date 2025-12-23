हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडक्रिसमस ट्री में बोटोक्स की सीरिंज! इस वजह से चर्चा में आई जाह्नवी-खुशी कपूर की पार्टी, देखें इनसाइड तस्वीरें

क्रिसमस ट्री में बोटोक्स की सीरिंज! इस वजह से चर्चा में आई जाह्नवी-खुशी कपूर की पार्टी, देखें इनसाइड तस्वीरें

जाह्नवी कपूर ने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया. सोशल मीडिया पर उनके क्रिसमस ट्री डेकोरेशन की तस्वीरें वायरल हैं. जाह्नवी ने कई मिनिएचर ट्री में सजाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 12:24 PM (IST)
जाह्नवी कपूर ने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया. सोशल मीडिया पर उनके क्रिसमस ट्री डेकोरेशन की तस्वीरें वायरल हैं. जाह्नवी ने कई मिनिएचर ट्री में सजाए हैं.

जाह्नवी कपूर ने अपनी बहन खुशी कपूर और फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया. सोशल मीडिया पर इस डेकोरेशन की तस्वीरें वायरल हैं. जाह्नवी इस दौरान काफी खुश एक्साइटेड नजर आईं.

ऑरी ने सोशल मीडिया पर इस क्रिसमस ट्री डेकोरेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- ये है बेस्ट क्रिसमस ट्री विनर.
ऑरी ने सोशल मीडिया पर इस क्रिसमस ट्री डेकोरेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- ये है बेस्ट क्रिसमस ट्री विनर.
इस दौरान जाह्नवी को ब्लैक टीशर्ट और पायजामे में देखा गया. जाह्नवी की टीशर्ट पर लिखा था- डॉग मॉम.
इस दौरान जाह्नवी को ब्लैक टीशर्ट और पायजामे में देखा गया. जाह्नवी की टीशर्ट पर लिखा था- डॉग मॉम.
Published at : 23 Dec 2025 12:24 PM (IST)
