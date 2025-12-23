भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया टीवी के पॉपुलर कपल में से एक हैं. हाल ही में कपल के घर दोबारा किलकारी भी गूंजी है. भारती और हर्ष फिर से बेटे के माता-पिता बनकर बेहद खुश हैं. हालांकि, कहीं ना कहीं भारती की एक इच्छा जरूर अधूरी रह गई है और वो ये है कि उन्हें बेटी चाहिए थी.

रिपोर्ट के अनुसार भारती शूटिंग पर जाने वाली थीं, लेकिन अचानक से वॉटर ब्रेक हो गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा. जहां, उन्होंने बेटे को जन्म दिया. इससे पहले ही भारती और हर्ष के बेटे के माता-पिता थे. कपल के परिवार में इन दिनों जश्न का माहौल है.

इसी जश्न के माहौल में फैंस के अंदर भारती और हर्ष की पर्सनल डिटेल्स जानने की इच्छा जाग उठी है. चलिए आपको बताते हैं हर्ष लिंबाचिया किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं और भारती की फैमिली बैकग्राउंड क्या है.हर्ष का जन्म 1987 में 30 जनवरी को हुआ था.

हर्ष लिंबाचिया का क्या है धर्म?

वो एक सफल स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और टीवी होस्ट हैं.मुंबई में जन्मे हर्ष गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं. लिंबाचिया सरनेम वैश्य समुदाय से संबंधित हो सकता है.हर्ष एक हिंदू परिवार में पले-बढ़े हैं. वहीं, भारती सिंह का जन्म अमृतसर, पंजाब में एक पंजाबी परिवार में हुआ था.

वो सिख फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. भारती और हर्ष ने 2017 में शादी की थी. ये एक इंटर-कास्ट मैरिज थी.आपको बता दें एक बार भारती का मजाक करना ही उन पर काफी भारी पड़ा था. दऱअसल, एक कॉमेडी शो में जैस्मिन भसीन पहुंची थीं. उस दौरान भारती ने जैस्मिन को मजाक में दाढ़ी-मूंछ के फायदे बताए थे.

भारती ने कहा था,'दूध पीने के बाद दाढ़ी मुंह में डालो तो सेवइयों का टेस्ट आता है. मेरी कई दोस्त शादी के बाद दाढ़ी-मूंछ से जूं निकालती रहती हैं.'भारती की इन बातों ने सिख कम्युनिटी को बेहद ठेस पहुंचाई थी.क्योंकि सिखों में दाढ़ी-मूंछ धार्मिक महत्व रखती हैं.

