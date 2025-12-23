हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकिस 'धर्म' से ताल्लुक रखते हैं भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया, कभी सिखों का मजाक उड़ा कॉमेडियन हुई थीं ट्रोल

किस 'धर्म' से ताल्लुक रखते हैं भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया, कभी सिखों का मजाक उड़ा कॉमेडियन हुई थीं ट्रोल

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया हाल ही में दोबारा पेरेंट्स बने हैं. कॉमेडियन ने 41 साल की उम्र में दोबारा बेटे को जन्म दिया है. ऐसे में ये कपल एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया टीवी के पॉपुलर कपल में से एक हैं. हाल ही में कपल के घर दोबारा किलकारी भी गूंजी है. भारती और हर्ष फिर से बेटे के माता-पिता बनकर बेहद खुश हैं. हालांकि, कहीं ना कहीं भारती की एक इच्छा जरूर अधूरी रह गई है और वो ये है कि उन्हें बेटी चाहिए थी.

रिपोर्ट के अनुसार भारती शूटिंग पर जाने वाली थीं, लेकिन अचानक से वॉटर ब्रेक हो गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा. जहां, उन्होंने बेटे को जन्म दिया. इससे पहले ही भारती और हर्ष के बेटे के माता-पिता थे. कपल के परिवार में इन दिनों जश्न का माहौल है.

इसी जश्न के माहौल में फैंस के अंदर भारती और हर्ष की पर्सनल डिटेल्स जानने की इच्छा जाग उठी है. चलिए आपको बताते हैं हर्ष लिंबाचिया किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं और भारती की फैमिली बैकग्राउंड क्या है.हर्ष का जन्म 1987 में 30 जनवरी को हुआ था.

हर्ष लिंबाचिया का क्या है धर्म?

वो एक सफल स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और टीवी होस्ट हैं.मुंबई में जन्मे हर्ष गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं. लिंबाचिया सरनेम वैश्य समुदाय से संबंधित हो सकता है.हर्ष एक हिंदू परिवार में पले-बढ़े हैं. वहीं, भारती सिंह का जन्म अमृतसर, पंजाब में एक पंजाबी परिवार में हुआ था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bharti Siingh (@bharti.laughterqueen)

वो सिख फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. भारती और हर्ष ने 2017 में शादी की थी. ये एक इंटर-कास्ट मैरिज थी.आपको बता दें एक बार भारती का मजाक करना ही उन पर काफी भारी पड़ा था. दऱअसल, एक कॉमेडी शो में जैस्मिन भसीन पहुंची थीं. उस दौरान भारती ने जैस्मिन को मजाक में दाढ़ी-मूंछ के फायदे बताए थे.

भारती ने कहा था,'दूध पीने के बाद दाढ़ी मुंह में डालो तो सेवइयों का टेस्ट आता है. मेरी कई दोस्त शादी के बाद दाढ़ी-मूंछ से जूं निकालती रहती हैं.'भारती की इन बातों ने सिख कम्युनिटी को बेहद ठेस पहुंचाई थी.क्योंकि सिखों में दाढ़ी-मूंछ धार्मिक महत्व रखती हैं. 

ये भी पढ़ें:-'तारक मेहता' की भूतनी चकोर रियल लाइफ में है बेहद स्टनिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा

Published at : 23 Dec 2025 11:56 AM (IST)
Tags :
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement

वीडियोज

Germany में बोले Rahul Gandhi, भारत का चुनाव आयोग जवाब नहीं देता । PM Modi । Vote Chori
ABP NEWS के पास BMC टिकट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर, राज ठाकरे को मिल सकती है 70 सीटें
Bangladesh में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन | Violence | Protest | India | ABP NEWS
Germany में बोले Rahul Gandhi,भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, वोटचोरी करके हमें चुनाव हराया जा रहा|
Delhi News: आखिर क्यों महिलाओं को निकाला बाजार से बाहर? | Christmas | Kailash Market | Cap
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस बोले- 'ये तो कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं'
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस ने किए कमेंट
जनरल नॉलेज
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
शिक्षा
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget