Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट अब नजदीक आ चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए यह एक अहम मौका बन गया है. बिहार सरकार की इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है. योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10 हजार रुपये से लेकर 2 लाख 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जा रही है.

अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं. जिनमें से कई ने छोटे कारोबार शुरू किए तो कई ने स्किल ट्रेनिंग लेकर नई कमाई के रास्ते बनाए. सरकार की ओर से योजना को तेज़ी से लागू किया गया है और यही वजह है कि हर चरण में बड़ी संख्या में नई महिलाएं इससे जुड़ रही हैं. अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है. तो समय रहते पूरा प्रोसेस समझ लेना जरूरी है. क्योंकि लास्ट तारीख के बाद मौका हाथ से निकल सकता है.

इतना मिल रहा है पैसा

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से सहायता राशि दी जा रही है. सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की पहली किस्त का शुभारंभ किया था. जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिला. इसके बाद तीन अक्टूबर को करीब 25 लाख नई महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता दी गई.

अब तक करोड़ों महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. कई महिलाओं ने इस पैसे से सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान जैसे छोटे काम शुरू किए हैं. सरकार का फोकस सिर्फ पैसा देने तक सीमित नहीं है. बल्कि महिलाओं को लंबे समय तक टिकाऊ रोजगार से जोड़ना है.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन का तरीका आसान है. ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अपने नजदीकी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आवेदन कर सकती हैं. वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए VO या ALF के जरिए आवेदन की सुविधा दी गई है.

योजना का लाभ लेने के लिए किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है. आवेदन के वक्त आधार, बैंक खाता और समूह से जुड़ी डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाता है. सभी दस्तावेज सही होते हैं तो आवेदन स्वीकार होता है और पात्र महिलाओं को अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता सीधे खाते में भेजी जाती है.

आवेदन की लास्ट डेट

योजना के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. सरकार ने साफ किया है कि तय समय के भीतर आवेदन करना जरूरी है. क्योंकि अंतिम तारीख के बाद ही सभी आवेदनों की जांच कर आगे की भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाएगी. समय रहते आवेदन करने से योजना का पूरा लाभ मिल सकता है.

