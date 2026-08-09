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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुस्लिम नाटो vs NATO... कहां टिकता है यह पाकिस्तान का संगठन?

मुस्लिम नाटो vs NATO... कहां टिकता है यह पाकिस्तान का संगठन?

Muslim NATO vs NATO: हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में एक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया है. आइए जानते हैं कि यह नाटो से कैसे अलग है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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  • तकनीकी, कमान संरचना में भी काफी अंतर मौजूद।

Muslim NATO vs NATO: 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने सऊदी अरब के मक्का में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. रिपोर्ट के मुताबिक इसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत जैसा ही एक सिद्धांत शामिल है. यानी एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा. हालांकि इस समझौते के राजनीतिक महत्व के बावजूद तीनों देशों के इस समूह और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन के बीच सदस्यता, सैन्य खर्च, परमाणु क्षमता, तकनीक और कमांड स्ट्रक्चर के मामले में काफी बड़ा अंतर है. आइए जानते हैं कि नाटो की तुलना में यह नया गठबंधन कितना शक्तिशाली है.

32 देश बनाम 3 

सबसे बड़ा अंतर दोनों गठबंधन के आकार का है. नाटो में 32 सदस्य देश हैं, जिनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियां शामिल हैं. इसके उलट मक्का समझौते में अभी सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं. इससे नए समूह का सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक आधार काफी छोटा हो जाता है. 

नाटो ने साझा सैन्य मानक, खुफिया जानकारी साझा करने के तरीके और समन्वित रक्षा योजनाएं विकसित करने में दशकों बिताए हैं. जबकि तीन पक्षीय व्यवस्था अभी शुरुआती चरण में है. 


मुस्लिम नाटो vs NATO... कहां टिकता है यह पाकिस्तान का संगठन?

रक्षा खर्च में भारी अंतर 

वित्तीय संसाधन एक और बड़ा अंतर है. नाटो सदस्य मिलकर सालाना एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का रक्षा खर्च करते हैं. इसमें अकेले अमेरिका गठबंधन की सैन्य ताकत का एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है. 

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का संयुक्त रक्षा खर्च काफी कम है. सऊदी अरब काफी वित्तीय ताकत देता है, तुर्की का घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ रहा है और पाकिस्तान बड़ी संख्या में सैन्य बल का योगदान देता है. हालांकि यह संसाधन अभी नाटो की प्रणाली की तरह एक ही सैन्य बजट में एकीकृत नहीं हैं. 

परमाणु शक्ति सीमित है 

परमाणु हथियार पाकिस्तान को तीन देशों के गठबंधन में एक जरूरी रणनीतिक लाभ देते हैं. पाकिस्तान एक परमाणु सशस्त्र देश है और इसलिए उसके पास परमाणु प्रतिरोध क्षमता है. यह सऊदी अरब और तुर्की के पास नहीं है. 

हालांकि नाटो के तीन सदस्य परमाणु सशस्त्र हैं. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस. उनकी परमाणु सेनाओं के साथ अत्याधुनिक डिलीवरी सिस्टम, पनडुब्बी, रणनीतिक विमान और व्यापक प्रारंभिक चेतावनी क्षमताएं हैं. 


मुस्लिम नाटो vs NATO... कहां टिकता है यह पाकिस्तान का संगठन?

तकनीक और सैन्य बुनियादी ढांचा 

नाटो का तकनीकी लाभ खास तौर से जरूरी है. इसके सदस्य एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस प्लेटफार्म, सैटेलाइट, नेवल एसेट ओर एडवांस्ड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं.

तुर्की मक्का गठबंधन में अपनी मजबूत होती घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री का योगदान देता है. इसमें ड्रोन, मिसाइल, नेवल सिस्टम और दूसरे मिलट्री इक्विपमेंट भी शामिल हैं. पाकिस्तान के पास भी काफी मिलिट्री इंडस्ट्रियल क्षमताएं हैं. 

इसके बावजूद भी यह नया ग्रुप अभी भी गठबंधन के बाहर से मिलने वाले मिलट्री इक्विपमेंट पर काफी ज्यादा निर्भर है. इसके पास अभी तक वह विशाल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम और इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन नहीं है जो नाटो में मौजूद है. 

कमांड एंड कंट्रोल का फर्क 

नाटो के पास दशकों से विकसित एक स्थायी मिलिट्री कमांड आर्किटेक्चर है. इसमें सुप्रीम हैडक्वाटर एलाइड पावर्स यूरोप और दूसरे इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर शामिल हैं. सदस्य देश नियमित रूप से जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन के तालमेल के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं. 

मक्का समझौते में अभी तक ऐसा कोई भी स्थायी इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम नहीं है. एक पॉलिटिकल डिफेंस समझौते को ऑपरेशनल मिलिट्री गठबंधन में बदलने के लिए आम प्लानिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सैनिकों की तैनाती के लिए साफ नियमों की जरूरत होगी.

इस नए गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं?

पहली चुनौती आर्थिक निर्भरता है. सऊदी अरब काफी ज्यादा आर्थिक ताकत देता है लेकिन पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी के साथ सऊदी अरब खुद भी विदेशी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर काफी ज्यादा निर्भर है.  दूसरी चुनौती अलग-अलग रणनीतिक हित हैं. मुस्लिम बहुल देशों ने ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय संघर्षों पर अलग-अलग रुख अपनाया है.

यह भी पढ़ेंः मुस्लिम नाटो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, उसके पास कितनी ताकत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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