दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

दुनिया में किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, यह हर साल Henley Passport Index नाम की रैंकिंग तय करती है. यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट को उनके वीजा-फ्री और वीजा-ऑन-अराइवल देशों की संख्या के आधार पर क्रम देती है.