दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
Most Powerful Passport: दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हुई है. ऐसे पासपोर्ट जो बिना वीजा के सबसे ज्यादा देशों में जाने की अनुमति देते हैं. चलिए जानें कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन है.
आज के जमाने में पासपोर्ट सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया है. यह तय करता है कि आप कितनी आसानी से दुनिया के अलग-अलग देशों की यात्रा कर सकते हैं. जिस देश के पासपोर्ट धारक ज्यादा देशों में बिना वीजा या वीजा-ऑन-अराइवल के जा सकते हैं, वह पासपोर्ट पावरफुल माना जाता है. आइए जानें कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है और दूसरे व तीसरे नंबर पर कौन है?
15 Jan 2026 12:26 PM (IST)
