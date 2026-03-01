Shoaib Akhtar on Pakistan Elimination: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है, इसके लिए कोई कप्तान सलमान आगा को कोस रहा है तो कोई कोच माइक हेसन को जिम्मेदार ठहरा रहा है. पाक टीम पर बरसने वालों की सूची में अब पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने किसी विशेष खिलाड़ी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीते शनिवार, 28 फरवरी को पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि उसे श्रीलंका पर कम से कम 65 रनों से जीत मिले. पाक टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन भी बना दिए थे, एक समय श्रीलंकाई टीम को दबाव में भी ला दिया था, लेकिन दासुन शनाका की 31 गेंद में 76 रनों की पारी पाकिस्तान को सेमीफाइनल से दूर ले गई. अंत में पाकिस्तान 5 रनों से जीता, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिल पाया.

बुरी तरह भड़के शोएब अख्तर

शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी शो पर चर्चा करते हुए कहा कि मैनेजमेंट को किसी चीज की खबर ही नहीं है. अख्तर ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सही कॉम्बिनेशन तैयार किया गया. मैनेजमेंट को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सही टीम चुनकर मैनेजमेंट ने खुद साबित कर दिया कि वो अब तक गलत प्लेइंग इलेवन पर भरोसा करता आ रहा था.

क्या शोएब अख्तर का यह बयान बाबर आजम पर भी तंज कसने का संकेत है. श्रीलंका के खिलाफ मैच की प्लेइंग इलेवन से बाबर आजम को बाहर रखा गया था, जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान खराब स्ट्राइक रेट से खेलने की वजह से आलोचनाओं में घिरे रहे.

पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान के अलावा पाकिस्तान टीम के लिए कोई अन्य खिलाड़ी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया. फखर जमान ने जरूर श्रीलंका के खिलाफ मैच में 84 रनों की दमदार पारी खेली.

