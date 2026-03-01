हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'नेट रन रेट नहीं बल्कि...', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बरसे शोएब अख्तर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

'नेट रन रेट नहीं बल्कि...', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बरसे शोएब अख्तर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

Pakistan T20 World 2026: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से हराया, फिर भी वह वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. अब शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पर भड़क उठे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

Shoaib Akhtar on Pakistan Elimination: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है, इसके लिए कोई कप्तान सलमान आगा को कोस रहा है तो कोई कोच माइक हेसन को जिम्मेदार ठहरा रहा है. पाक टीम पर बरसने वालों की सूची में अब पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने किसी विशेष खिलाड़ी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि पूरे मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीते शनिवार, 28 फरवरी को पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि उसे श्रीलंका पर कम से कम 65 रनों से जीत मिले. पाक टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन भी बना दिए थे, एक समय श्रीलंकाई टीम को दबाव में भी ला दिया था, लेकिन दासुन शनाका की 31 गेंद में 76 रनों की पारी पाकिस्तान को सेमीफाइनल से दूर ले गई. अंत में पाकिस्तान 5 रनों से जीता, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिल पाया.

बुरी तरह भड़के शोएब अख्तर

शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी शो पर चर्चा करते हुए कहा कि मैनेजमेंट को किसी चीज की खबर ही नहीं है. अख्तर ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सही कॉम्बिनेशन तैयार किया गया. मैनेजमेंट को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ सही टीम चुनकर मैनेजमेंट ने खुद साबित कर दिया कि वो अब तक गलत प्लेइंग इलेवन पर भरोसा करता आ रहा था.

क्या शोएब अख्तर का यह बयान बाबर आजम पर भी तंज कसने का संकेत है. श्रीलंका के खिलाफ मैच की प्लेइंग इलेवन से बाबर आजम को बाहर रखा गया था, जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान खराब स्ट्राइक रेट से खेलने की वजह से आलोचनाओं में घिरे रहे.

पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान के अलावा पाकिस्तान टीम के लिए कोई अन्य खिलाड़ी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया. फखर जमान ने जरूर श्रीलंका के खिलाफ मैच में 84 रनों की दमदार पारी खेली.

यह भी पढ़ें:

'हर घंटे हालात डरावने होते जा रहे...', ईरान-इजरायल युद्ध के बीच एयरपोर्ट पर फंसी पीवी सिंधु; बयां किया भयानक मंजर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Pakistan National Cricket Team SHOAIB AKHTAR T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'नेट रन रेट नहीं बल्कि...', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बरसे शोएब अख्तर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
'नेट रन रेट नहीं बल्कि', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बरसे शोएब अख्तर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
अमेरिका-ईरान जंग के बीच पाकिस्तान-इंग्लैंड का मैच रद्द, IPL स्टार टीम के साथ फंसा; प्रधानमंत्री से मांगी मदद
अमेरिका-ईरान जंग के बीच पाकिस्तान-इंग्लैंड का मैच रद्द, IPL स्टार टीम के साथ फंसा
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: 27 अमेरिकी ठिकाने तबाह होने पर ईरान पर भड़के Donlad Trump!| Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: Khamenai की मौत के बाद चीन ने इजरायल से की अपील। Trump । Netnyahu | Breaking
बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
नौकरी
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget