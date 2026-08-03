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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर रिजल्ट: रवि शंकर प्रसाद बोले, 'BJP और NDA ने काफी...'

बांकीपुर रिजल्ट: रवि शंकर प्रसाद बोले, 'BJP और NDA ने काफी...'

Bankipur Bypoll Result 2026: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर BJP सांसद रवि शंकर प्रसाद ने बधाई दी. उन्होंने विकास के लिए काम जारी रखने की बात कही.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 03 Aug 2026 11:31 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रवि शंकर प्रसाद ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए बांकीपुर की जनता के जनादेश का सम्मान करने की बात कही.

रवि शंकर प्रसाद ने अपने बयान में कहा, "प्रशांत किशोर जी को जीत की बधाई. बांकीपुर की सम्मानित जनता के जनमत का हम सम्मान करते हैं. बांकीपुर एवं पटना साहिब क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा व NDA ने काफी काम किया है और आगे भी और अधिक सक्रियता से करेंगे."

19324 वोटों से जीते प्रशांत किशोर

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज की. 32 राउंड की मतगणना के बाद उन्हें कुल 64151 वोट मिले. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19324 वोटों के अंतर से हराया. नीरज सिन्हा को 44827 वोट मिले. वहीं, आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं और उन्हें 14273 वोट हासिल हुए.

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नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हुआ उपचुनाव

बांकीपुर विधानसभा सीट पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास थी. उनके राज्यसभा जाने के लिए इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया. यह चुनाव राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शामिल रहा.

उपचुनाव की घोषणा से पहले ही प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे थे. उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखी और क्षेत्र में सक्रिय मौजूदगी बनाए रखी. बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया. प्रचार के दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और बदलाव के नाम पर जनता से समर्थन मांगा.

जन सुराज के लिए बड़ी राजनीतिक जीत

प्रशांत किशोर की यह जीत जन सुराज के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है. वहीं, बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने जीत की बधाई देकर जनता के फैसले का सम्मान करने की बात कही और भरोसा दिलाया कि भाजपा और एनडीए बांकीपुर एवं पटना साहिब क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी पूरी सक्रियता से काम करते रहेंगे.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result
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