एक्सप्लोरर
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
कुछ देशों में लोग सड़क के लेफ्ट तरफ चलते हैं और ड्राइवर की सीट राइट ओर होती है. वहीं, कुछ देशों में सड़क के राइट ओर गाड़ी चलती है और ड्राइवर की सीट लेफ्ट ओर होती है.
दुनिया में अलग-अलग देशों में अलग-अलग डायरेक्शन में गाड़ी चलाने की परंपरा है. कुछ देशों में लोग सड़क के लेफ्ट तरफ चलते हैं और ड्राइवर की सीट राइट ओर होती है. वहीं, कुछ देशों में सड़क के राइट ओर गाड़ी चलती है और ड्राइवर की सीट लेफ्ट ओर होती है. यह सिर्फ नियम नहीं, बल्कि इतिहास, सुरक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है. भारत में लोग लेफ्ट ओर गाड़ी चलाते हैं और ड्राइवर राइट ओर बैठता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव होता है और यह कैसे तय होता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Nov 2025 08:57 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिस्ट, इस दौरान किन चीजों की पड़ती है जरूरत
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
जनरल नॉलेज
7 Photos
62.. 68... 74 और 84, महज 17 दिन में 4 दिग्गज सितारे दुनिया से रुख्सत, जानें इनके नाम
जनरल नॉलेज
7 Photos
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion