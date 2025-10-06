ये हैं दुनिया के सुपर नजर वाले जानवर, जिनकी आंखें इंसानों से बेहद ताकतवर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये हैं दुनिया के सुपर नजर वाले जानवर, जिनकी आंखें इंसानों से बेहद ताकतवर

दुन‍िया में ऐसे जानवर है, जिनकी आंखें इंसानों से ज्‍यादा देखने की क्षमता रखती है. इनमें कुछ दूर से शिकार को पहचानते हैं, कुछ रात में भी साफ देख सकते हैं और कुछ प्रकाश की परतें भी महसूस कर लेते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Oct 2025 08:55 AM (IST)
दुनिया में हर एक जीव की अपनी खासियत होती है. हालांकि, कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जिनकी आंखें इंसानों से कई गुना बेहतर देखने की क्षमता रखती हैं. इनमें से कुछ दूर से शिकार को पहचान सकते हैं, कुछ रात के अंधेरे में भी साफ देख सकते हैं और कुछ ऐसे रंग और प्रकाश की परतें भी महसूस कर लेते हैं, जिन्हें हम कभी देखा ही नहीं पाते. ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी आंखें इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं.

ईगल की आंखें जानवरों काफी तेज मानी जाती हैं. ईगल की नजर इंसानों से 5-6 गुना तेज होती है. वह 3 किलोमीटर दूर से भी खरगोश या मछली को आसानी से देख सकते हैं. ईगल की आंखों में घनी फोटोरिसेप्टर सेल्स और डीप फोव‍िया होती है, जिससे वह दूर से ही छोटी चीज देख लेता है.
मैंटिस श्रिम्प की आंखें भी काफी तेज मानी जाती हैं. छोटे आकार के बावजूद मैंटिस श्रिम्प की आंखें सबसे खतरनाक मानी जाती है. इसकी आंखों में 16 प्रकार की फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं और यह यूवी कलर भी देख सकते हैं.
इसके अलावा कैमेलियन की आंखें स्वतंत्र रूप से हिल सकती है और वह दो अलग-अलग दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं. इससे उन्हें 360 डिग्री का व्यू मिलता है और शिकार करते समय यह बहुत बड़ी मददगार होती है.
उल्लू की आंखें बड़ी और ट्यूब जैसी होती है इनमें रॉड सेल्स की भरमार होती है, जो अंधेरे में देखने में भी मदद करती है. कुछ उल्लू इंसानों से 35 से 100 गुना बेहतर रात में देख सकते हैं.
वहीं ड्रैगनफ्लाई की कंपाउंड आंखें लगभग उनके पूरे सिर को ढकती लगती है और उनमें लगभग 30000 फैक्टर होते हैं. यह तेजी से उड़ते शिकार को पकड़ने में माहिर होती है.
जानवरों में बकरियों की आंखें भी काफी तेज मानी जाती है. बकरियों की आयताकार पुतलियां उन्हें लगभग 320 से 340 डिग्री का पैनोरमिक व्‍यू देती है. इससे वह शिकारी से बचते हुए भी खतरनाक पहाड़ों पर आसानी से चल सकती है.
बिल्लियों की आंखों में टेपेडम लूसीडम नामक प्रवर्तक होती है जो रात में देखने की क्षमता बढ़ाती है. कम रोशनी में यह इंसानों से 6 से 8 गुना बेहतर देख सकती है.
साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले छोटे टारसियर प्राइमेट अपने शरीर के अनुपात में सबसे बड़ी आंखें वाले जीवों में शामिल है. उनकी आंखें रात में देखने और गहरी दृष्टि क्षमता उन्हें शाखाओं के बीच सुरक्षित छलांग लगाने में  मदद करती है.
Published at : 06 Oct 2025 08:55 AM (IST)
