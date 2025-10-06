ये हैं दुनिया के सुपर नजर वाले जानवर, जिनकी आंखें इंसानों से बेहद ताकतवर

ईगल की आंखें जानवरों काफी तेज मानी जाती हैं. ईगल की नजर इंसानों से 5-6 गुना तेज होती है. वह 3 किलोमीटर दूर से भी खरगोश या मछली को आसानी से देख सकते हैं. ईगल की आंखों में घनी फोटोरिसेप्टर सेल्स और डीप फोव‍िया होती है, जिससे वह दूर से ही छोटी चीज देख लेता है.