ये हैं दुनिया के सुपर नजर वाले जानवर, जिनकी आंखें इंसानों से बेहद ताकतवर
दुनिया में ऐसे जानवर है, जिनकी आंखें इंसानों से ज्यादा देखने की क्षमता रखती है. इनमें कुछ दूर से शिकार को पहचानते हैं, कुछ रात में भी साफ देख सकते हैं और कुछ प्रकाश की परतें भी महसूस कर लेते हैं.
दुनिया में हर एक जीव की अपनी खासियत होती है. हालांकि, कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जिनकी आंखें इंसानों से कई गुना बेहतर देखने की क्षमता रखती हैं. इनमें से कुछ दूर से शिकार को पहचान सकते हैं, कुछ रात के अंधेरे में भी साफ देख सकते हैं और कुछ ऐसे रंग और प्रकाश की परतें भी महसूस कर लेते हैं, जिन्हें हम कभी देखा ही नहीं पाते. ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी आंखें इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं.
Published at : 06 Oct 2025 08:55 AM (IST)
जनरल नॉलेज
