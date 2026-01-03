क्यों कहा जाता था कि कभी नहीं डूबेगा टाइटैनिक, क्या लगा था इसमें ऐसा?

टाइटैनिक का पूरा नाम RMS Titanic था, क्योंकि यह ब्रिटेन की रॉयल मेल सर्विस के लिए चिट्ठियां और पार्सल भी ले जाता था. यह जहाज आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हार्लैंड एंड वूल्फ कंपनी ने बनाया था. इसकी लंबाई लगभग 269 मीटर थी, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई करीब 53 मीटर, इसमें 3 बड़े इंजन लगे थे. रोजाना लगभग 600 टन कोयला जलता था. इस जहाज में करीब 3300 लोगों के रहने की जगह थी. यह बेहद आलीशान था और इसकी फर्स्ट क्लास टिकट बहुत महंगी मानी जाती थी.