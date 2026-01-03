एक्सप्लोरर
क्यों कहा जाता था कि कभी नहीं डूबेगा टाइटैनिक, क्या लगा था इसमें ऐसा?
इसमें आधुनिक तकनीक, मजबूत स्टील और खास वाटरटाइट कमरे बनाए गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अपनी पहली ही यात्रा में यह विशाल जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया.
साल 1912 में बना टाइटैनिक जहाज अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित माना जाता था. कहा जाता था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है. इसमें आधुनिक तकनीक, मजबूत स्टील और खास वाटरटाइट कमरे बनाए गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अपनी पहली ही यात्रा में यह विशाल जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया और इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा बन गया. आज भी टाइटैनिक की कहानी लोगों को हैरान कर देती है.
Published at : 03 Jan 2026 11:30 AM (IST)
Tags :Titanic Ship Titanic Ship Unsinkable Ship
जनरल नॉलेज
