ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?

बिहार में राबड़ी देवी के शासनकाल में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे विधायक मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल से स्थानांतरण करके लाया गया है. जेल प्रशासन ने शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को मुन्ना शुक्ला को भागलपुर से पटना बेऊर जेल में शिफ्ट किया.

बेऊर जेल अधीक्षक के अनुसार उन्हें पटना के आईजीआईएमएस में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था, इसके लिए उन्हें पटना लाया गया और शनिवार 3 जनवरी को उन्हें आईजीआईएमएस में आंख के इलाज के लिए भेज दिया गया था .वहां उन्हें डॉक्टर की देखरेख में रखा जाएगा और अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर की सलाह पर ऑपरेशन चलेगा. जिसके बाद मुन्ना शुक्ला को वापस भागलपुर जेल भेज दिया जाएगा.

हाईकोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को सुनाई उम्र कैद की सजा

बता दें कि राबड़ी देवी के शाशनकाल में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की 1998 में हत्या हुई थी. उन्हें इसी आईजीआईएमएस के परिसर में अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था. उस हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को सजा सुनाई, जिसके लिए वह भागलपुर जेल में सजा काट रहे हैं.

मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक रह चुके हैं और आरजेडी के टिकट पर 2024 में वैशाली लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन लोजपा की वीणा देवी ने उन्हें करीब 89 हजार वोटों से पराजित कर दिया था .चुनाव के बाद कुछ महीने बाद पटना हाईकोर्ट ने ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

हत्याकांड में यूपी के प्रकाश शुक्ला सहित कई नाम शामिल

उस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के कुख्यात प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी व राजन तिवारी इत्यादि का नाम सामने आया था. जिसके बाद बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

इस मामले में वह बेऊर जेल में बंद थे, मगर सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. आंख में दिक्कत के बाद इलाज के लिए मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल से बेऊर जेल स्थानांतरित किया गया है. फिलहाल आईजीआईएमएस के डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं.