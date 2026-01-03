हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Highest Liquor Sales States: नए साल पर किस राज्य के लोग पी गए सबसे ज्यादा शराब, कहीं आपके दिमाग में भी तो नहीं चल रहे दिल्ली और पंजाब वाले?

Highest Liquor Sales States: दिल्ली या फिर पंजाब नहीं बल्कि इस राज्य ने नए साल पर शराब पार्टी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया. आइए जानते हैं उस राज्य के बारे में जहां नए साल पर सबसे ज्यादा शराब पी गई.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Highest Liquor Sales States: जैसे ही भारत में नए साल 2026 की शुरुआत हुई जश्न सिर्फ आतिशबाजी और काउंटडाउन पार्टियों तक ही सीमित नहीं रहा. कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री देखने को मिली. आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई.

नए साल 2026 के दौरान तेलंगाना चार्ट में सबसे ऊपर रहा. सिर्फ 30 और 31 दिसंबर को शराब की बिक्री 800 करोड़ से ज्यादा की हो गई. अकेले नए साल की शाम को ही लगभग 401 करोड़ रुपए शराब पर खर्च हुए.
उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न के दौरान शराब की बिक्री लगभग 600 करोड़ रही. इस राज्य में सामान्य दिनों की तुलना में बिक्री में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली. कुछ जिलों में तो एक ही दिन में 14 करोड़ से ज्यादा की शराब खरीदी गई.
Published at : 03 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Liquor Sales New Year 2026 Alcohol Revenue

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Opinion
