उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न के दौरान शराब की बिक्री लगभग 600 करोड़ रही. इस राज्य में सामान्य दिनों की तुलना में बिक्री में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली. कुछ जिलों में तो एक ही दिन में 14 करोड़ से ज्यादा की शराब खरीदी गई.