Highest Liquor Sales States: नए साल पर किस राज्य के लोग पी गए सबसे ज्यादा शराब, कहीं आपके दिमाग में भी तो नहीं चल रहे दिल्ली और पंजाब वाले?
Highest Liquor Sales States: दिल्ली या फिर पंजाब नहीं बल्कि इस राज्य ने नए साल पर शराब पार्टी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया. आइए जानते हैं उस राज्य के बारे में जहां नए साल पर सबसे ज्यादा शराब पी गई.
Highest Liquor Sales States: जैसे ही भारत में नए साल 2026 की शुरुआत हुई जश्न सिर्फ आतिशबाजी और काउंटडाउन पार्टियों तक ही सीमित नहीं रहा. कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री देखने को मिली. आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई.
03 Jan 2026
