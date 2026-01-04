मुंबई एयरपोर्ट से बिग बॉस मराठी 3 के रनरअप जय दुधाने को हिरासत में लिया गया. उन पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. जय दुधाने को ठाणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है.

जय पर हैं ये आरोप

पुलिस के अनुसार, जय दुधाने पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक ही दुकान को कई लोगों को बेच दिया, जिससे कई खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. इस मामले में दर्ज एफआईआर में जय दुधाने के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों- दादा, दादी, मां और बहन से भी पूछताछ की जा रही है.

कौन हैं जय दुधाने?

जय दुधाने एक जाने-माने फिटनेस ट्रेनर, एथलीट, मॉडल और उभरते अभिनेता हैं. वे ठाणे के रहने वाले हैं और जिम व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं. ठाणे पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान और भी अहम खुलासे होने की संभावना है. फिलहाल मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by J A Y A N I L D U D H A N E (@jaydudhaneofficial)

एमटीवी स्प्लिट्सविला 13 के रहे विनर

बता दें कि बिग बॉस मराठी 3 कलर्स मराठी पर 2021 में प्रसारित हुआ था. इसे महेश मांजरेकर ने होस्ट किया था और विशाल निकम इसके विनर थे. जय दुधाने इस शो के फर्स्ट रनरअप रहे थे. इसे जियो सिनेमा पर मराठी में देख सकते हैं. जय दुधाने एमटीवी स्प्लिट्सविला 13 के विनर रहे थे. शो को रणविजय सिंह और सनी लियोनी ने होस्ट किया था. जय दुधाने और अदिति राजपूत इस सीजन के विजेता बने थे.

जय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने अपने इंस्टा बायो में भी लिखा है कि वो एमटीवी स्प्लिट्सविला 13 के विनर रहे. साथ ही वो बिग बॉस मराठी 3 के फर्स्ट रनरअप रहे थे. उन्होंने 24 दिसंबर 2025 को शादी की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्नी हर्षला पाटिल संग शादी की फोटोज शेयर की थी.