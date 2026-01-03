हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना नट बोल्ट के तैयार हुआ देश का यह ब्रिज, जानिए कितने टन लोहे से बना यह अजूबा

बिना नट बोल्ट के तैयार हुआ देश का यह ब्रिज, जानिए कितने टन लोहे से बना यह अजूबा

Bridge Without Nuts And Bolts: देश में एक ब्रिज ऐसा है जिसको बनाने में कोई भी नट-बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है. लेकिन फिर भी सालों से वह मजबूती से खड़ा है और लाखों लोग उस पर से गुजरते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Jan 2026 10:33 AM (IST)
Bridge Without Nuts And Bolts: देश में एक ब्रिज ऐसा है जिसको बनाने में कोई भी नट-बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है. लेकिन फिर भी सालों से वह मजबूती से खड़ा है और लाखों लोग उस पर से गुजरते हैं.

भारत में एक ऐसा पुल है, जिसे रोज लाखों लोग पार करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली कहानी जानते हैं. न इसमें नट हैं, न बोल्ट, फिर भी यह दशकों से मजबूती से खड़ा है. इस पुल ने जंग की बमबारी देखी, आजादी की लड़ाई झेली और भयानक अकाल का दौर भी देखा. हैरानी की बात यह है कि इतना ऐतिहासिक होने के बावजूद इसका कभी औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ. आइए इसके बारे में जानें.

1/7
कोलकाता का हावड़ा ब्रिज भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे मशहूर पुलों में गिना जाता है. अंग्रेजी शासन के दौरान शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 1936 में निर्माण के चरण में आया और 3 फरवरी 1943 को आम जनता के लिए खोल दिया गया.
कोलकाता का हावड़ा ब्रिज भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे मशहूर पुलों में गिना जाता है. अंग्रेजी शासन के दौरान शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 1936 में निर्माण के चरण में आया और 3 फरवरी 1943 को आम जनता के लिए खोल दिया गया.
2/7
हालांकि, आज तक इसका कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ. इसके बावजूद यह पुल 80 साल से ज्यादा समय से कोलकाता की जीवनरेखा बना हुआ है. हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी नट-बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है.
हालांकि, आज तक इसका कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ. इसके बावजूद यह पुल 80 साल से ज्यादा समय से कोलकाता की जीवनरेखा बना हुआ है. हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी नट-बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है.
Published at : 03 Jan 2026 10:33 AM (IST)
Howrah Bridge Bridge Without Nuts Rabindra Setu

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

