बिना नट बोल्ट के तैयार हुआ देश का यह ब्रिज, जानिए कितने टन लोहे से बना यह अजूबा

हालांकि, आज तक इसका कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ. इसके बावजूद यह पुल 80 साल से ज्यादा समय से कोलकाता की जीवनरेखा बना हुआ है. हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी नट-बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है.