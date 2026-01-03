एक्सप्लोरर
बिना नट बोल्ट के तैयार हुआ देश का यह ब्रिज, जानिए कितने टन लोहे से बना यह अजूबा
Bridge Without Nuts And Bolts: देश में एक ब्रिज ऐसा है जिसको बनाने में कोई भी नट-बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है. लेकिन फिर भी सालों से वह मजबूती से खड़ा है और लाखों लोग उस पर से गुजरते हैं.
भारत में एक ऐसा पुल है, जिसे रोज लाखों लोग पार करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली कहानी जानते हैं. न इसमें नट हैं, न बोल्ट, फिर भी यह दशकों से मजबूती से खड़ा है. इस पुल ने जंग की बमबारी देखी, आजादी की लड़ाई झेली और भयानक अकाल का दौर भी देखा. हैरानी की बात यह है कि इतना ऐतिहासिक होने के बावजूद इसका कभी औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ. आइए इसके बारे में जानें.
Published at : 03 Jan 2026 10:33 AM (IST)
