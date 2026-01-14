ईरान में बगावत तो लंदन दूतावास पर बदला झंडा, जानें पुराने शेर-सूरज और इस्लामिक ध्वज में अंतर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजईरान में बगावत तो लंदन दूतावास पर बदला झंडा, जानें पुराने शेर-सूरज और इस्लामिक ध्वज में अंतर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के झंडे से जुड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एक्स ने ईरान के ऑफिशियल झंडे वाले इमोजी को हटाकर उसकी जगह ऐतिहासिक शेर-सूरज वाला इमोजी दिखाना शुरू कर दिया है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Jan 2026 09:23 AM (IST)
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के झंडे से जुड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एक्स ने ईरान के ऑफिशियल झंडे वाले इमोजी को हटाकर उसकी जगह ऐतिहासिक शेर-सूरज वाला इमोजी दिखाना शुरू कर दिया है.

ईरान में बीते कुछ दिनों से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. वहीं सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं और जमकर ईरानी शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है. इसी बीच सोशल मीडिया से लेकर विदेशों में मौजूद दूतावास तक झंडे को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

वहीं लंदन में स्थित ईरानी दूतावास पर भी झंडा बदले जाने की घटना सामने आई है. केंसिंग्टन इलाके में मौजूद दूतावास की इमारत से मौजूदा शासन का झंडा हटाया गया और इसकी जगह ईरान का इस्लामी क्रांति से पहले वाला झंडा फहराया गया है.
Published at : 14 Jan 2026 09:23 AM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

