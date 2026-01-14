एक्सप्लोरर
ईरान में बगावत तो लंदन दूतावास पर बदला झंडा, जानें पुराने शेर-सूरज और इस्लामिक ध्वज में अंतर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के झंडे से जुड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एक्स ने ईरान के ऑफिशियल झंडे वाले इमोजी को हटाकर उसकी जगह ऐतिहासिक शेर-सूरज वाला इमोजी दिखाना शुरू कर दिया है.
ईरान में बीते कुछ दिनों से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. वहीं सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं और जमकर ईरानी शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है. इसी बीच सोशल मीडिया से लेकर विदेशों में मौजूद दूतावास तक झंडे को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.
1/8
2/8
Published at : 14 Jan 2026 09:23 AM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
ईरान में बगावत तो लंदन दूतावास पर बदला झंडा, जानें पुराने शेर-सूरज और इस्लामिक ध्वज में अंतर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion