चोर आमतौर पर मुख्य ओवरहेड इक्विपमेंट को नहीं छूते हैं. इसमें 25000 वोल्ट बिजली होती है और यह जानलेवा होती है. इसके बजाय वे सिग्नलिंग केबल, अर्थिंग केबल, बॉन्डिंग तार या फिर जम्पर केबल को निशाना बनाते हैं. इनमें काफी कम वोल्टेज होती है या फिर बिल्कुल भी करंट नहीं होता.