हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?

ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?

Most Expensive Watches: कलाई पर बंधी एक घड़ी…लेकिन कीमत ऐसी कि बड़े-बड़े महल भी इसके सामने फीके पड़ जाएं. समय देखने वाली यह छोटी-सी चीज सबसे अमीर लोगों की पहचान का प्रतीक बन चुकी है.

By : निधि पाल  | Updated at : 14 Jan 2026 10:05 AM (IST)
Most Expensive Watches: कलाई पर बंधी एक घड़ी…लेकिन कीमत ऐसी कि बड़े-बड़े महल भी इसके सामने फीके पड़ जाएं. समय देखने वाली यह छोटी-सी चीज सबसे अमीर लोगों की पहचान का प्रतीक बन चुकी है.

आज की दुनिया में घड़ी सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं रही. यह अब लग्जरी, रुतबे और बारीक कारीगरी का प्रतीक बन चुकी है. दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां ऐसी हैं, जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी की कल्पना भी जवाब दे दे. इन घड़ियों में कीमती हीरे, दुर्लभ धातुएं और वर्षों की मेहनत से तैयार की गई जटिल तकनीक शामिल होती है.

1/10
दुनिया की सबसे महंगी घड़ी का खिताब Graff Diamonds की “Hallucination” को दिया जाता है. इस घड़ी की अनुमानित कीमत करीब 55 मिलियन डॉलर मानी जाती है. इसे 2014 में Baselworld में पेश किया गया था. इस घड़ी की खासियत इसका डायल या मशीन नहीं, बल्कि इसमें जड़े 110 कैरेट के रंग-बिरंगे हीरे हैं. अलग-अलग कट और रंगों के हीरे इसे किसी कला कृति जैसा बना देते हैं. Graff Diamonds के मालिक लॉरेंस ग्रैफ ने इसे हीरों के प्रति अपने जुनून का नतीजा बताया था.
दुनिया की सबसे महंगी घड़ी का खिताब Graff Diamonds की “Hallucination” को दिया जाता है. इस घड़ी की अनुमानित कीमत करीब 55 मिलियन डॉलर मानी जाती है. इसे 2014 में Baselworld में पेश किया गया था. इस घड़ी की खासियत इसका डायल या मशीन नहीं, बल्कि इसमें जड़े 110 कैरेट के रंग-बिरंगे हीरे हैं. अलग-अलग कट और रंगों के हीरे इसे किसी कला कृति जैसा बना देते हैं. Graff Diamonds के मालिक लॉरेंस ग्रैफ ने इसे हीरों के प्रति अपने जुनून का नतीजा बताया था.
2/10
Graff Diamonds की ही एक और घड़ी “The Fascination” करीब 40 मिलियन डॉलर की बताई जाती है. इसमें लगभग 153 कैरेट के सफेद हीरे लगे हैं. इसके बीच में मौजूद 38 कैरेट का नाशपाती आकार का हीरा अलग किया जा सकता है और उसे अंगूठी के रूप में भी पहना जा सकता है. यही वजह है कि यह घड़ी डिजाइन और उपयोग दोनों के लिहाज से बेहद खास मानी जाती है.
Graff Diamonds की ही एक और घड़ी “The Fascination” करीब 40 मिलियन डॉलर की बताई जाती है. इसमें लगभग 153 कैरेट के सफेद हीरे लगे हैं. इसके बीच में मौजूद 38 कैरेट का नाशपाती आकार का हीरा अलग किया जा सकता है और उसे अंगूठी के रूप में भी पहना जा सकता है. यही वजह है कि यह घड़ी डिजाइन और उपयोग दोनों के लिहाज से बेहद खास मानी जाती है.
Published at : 14 Jan 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Luxury Watches Most Expensive Watches Rolex Graff Diamonds Hallucination

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?
ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget