ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?

दुनिया की सबसे महंगी घड़ी का खिताब Graff Diamonds की “Hallucination” को दिया जाता है. इस घड़ी की अनुमानित कीमत करीब 55 मिलियन डॉलर मानी जाती है. इसे 2014 में Baselworld में पेश किया गया था. इस घड़ी की खासियत इसका डायल या मशीन नहीं, बल्कि इसमें जड़े 110 कैरेट के रंग-बिरंगे हीरे हैं. अलग-अलग कट और रंगों के हीरे इसे किसी कला कृति जैसा बना देते हैं. Graff Diamonds के मालिक लॉरेंस ग्रैफ ने इसे हीरों के प्रति अपने जुनून का नतीजा बताया था.