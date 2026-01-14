हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला

एमएस धोनी से लेकर रवींद्र जडेजा तक ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो अपने खेल के साथ ही अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं. इन क्रिकेटर्स का बंगला किसी आलीशान महल से कम नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 14 Jan 2026 11:37 AM (IST)
Five Cricketers Whose Bungalows Are No Less Than Luxurious Palace: क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेटर्स जितनी चर्चा में रहते हैं, उससे कई ज्यादा वो मैदान के बाहर अपने लग्जरी बंगले, कार कलेक्शन और घड़ियों की वजह से फैन्स के बीच चर्चा में रहते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कई क्रिकेटर्स रहे हैं जो अपने खेल के साथ ही अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी खूब चर्चा में हैं. क्रिकेट के मैदान पर जितना आलीशान इन क्रिकेटर्स का सफर रहा है उतने ही भव्य इनके बंगले भी हैं. यहां हम उन 5 क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका बंगला किसी आलीशान महल से कम नहीं है.

ऐसे 5 क्रिकेटर जिनके बंगले किसी आलीशान महल से कम नहीं

सौरव गांगुली का आलीशान बंगला 

सौरव गांगुली लग्जरी लाइफस्टाइल के मालिक हैं. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनका एक आलीशान बंगला है. उनके घर का इंटीरियर बेहद खूबसूरत और राजशाही महल जैसा है. उनके पैतृक घर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये हैं, जिसमें 48 कमरे हैं. वहीं गांगुली दो मंजिला हवेली के भी मालिक हैं.

सुनील गावस्कर की आलीशान हवेली 

सुनील गावस्कर मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन वो गोवा में रहते हैं. गोवा में समंदर के किनारे एक आलीशान हवेली में गावस्कर रहते हैं, जिसका नाम इस्प्रावा विला है. जहां सुनील गावस्कर अपनी पत्नी मार्शनील गावस्कर और बेटे रोहन गावस्कर के साथ रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विला की कीमत लगभग ₹20 करोड़ रुपये बताई जाती है.

नवजोत सिंह सिद्धू का आलीशन आशियाना

पंजाब के अमृतसर शहर में नवजोत सिंह सिद्धू का आलीशन आशियाना है. जहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं. सिद्धू का ये बांग्ला साल 2014 में बनना शुरू हुआ था और तीन साल बाद साल 2017 में जाकर कम्पलीट हो पाया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बंगले को बनाने में सिद्धू को करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आई थी.

महेंद्र सिंह धोनी का रांची वाला फार्महाउस

झारखंड के रांची शहर में महेंद्र सिंह धोनी का फार्महाउस है, जिसका नाम 'कैलाशपति' है. धोनी का ये फार्महाउस सात एकड़ में फैला है. जिसमें स्वीमिंग पूल से लेकर इंडोर स्टेडियम और जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. बता दें कि धोनी मौजूदा समय में परिवार के साथ यहीं रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी के इस फार्महाउस की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जाती है.

रवींद्र जडेजा का जामनगर वाला बंगला

गुजरात के जामनगर में रवींद्र जडेजा का आलीशान बंगला है, जो किसी शाही महल से कम नहीं है. जिसमें विशाल दरवाजे और पुराने कीमती फर्नीचर और झूमर हैं. जडेजा के घर के अंदरूनी हिस्से की सजावट देखने लायक है. उनके घर में एक से बढ़कर एक महंगे शोपीस की सजावट हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जडेजा के इस बंगले की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जाती है.

Published at : 14 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Sourav Ganguly Ravindra Jadeja Sunil Gavaskar Navjoot Singh Sidhu MS DHONI CRICKET
