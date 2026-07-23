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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonam Wangchuk Hunger Strike: क्या अनशन करने वाले पर दर्ज हो सकता है आत्महत्या की कोशिश का केस, क्या हैं नियम?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: क्या अनशन करने वाले पर दर्ज हो सकता है आत्महत्या की कोशिश का केस, क्या हैं नियम?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक लगातार 25 दिनों से अनशन पर बैठे हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या अनशन के मामले में आत्महत्या का केस दर्ज हो सकता है कि नहीं. चलिए जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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Sonam Wangchuk Hunger Strike: पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा 25 से अधिक दिनों से जारी भूख हड़ताल के बीच केंद्र सरकार को लिखी गई चिट्ठी ने देश में अनशन के कानूनी पहलुओं पर नई बहस छेड़ दी है. वांगचुक ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न किए जानें का भरोसा मिलने पर अनशन वापस लेने की बात कही है, नहीं तो भूख हड़ताल जारी रखने के बारे में बोला है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अपनी मांगों को लेकर अनशन या भूख हड़ताल पर बैठने वाले किसी नागरिक के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास से जुड़ी धाराओं के तहत पुलिस केस दर्ज किया जा सकता है, इस मामले में कानून क्या कहता है.

अनशन से जुड़े मामले में क्या कहता है कानून?

अनशन से जुड़े मामलों में कानूनी नजरिया काफी स्पष्ट है. अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी या फिर लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने या किसी खास फैसले के लिए दबाव बनाने की नीयत से भूख हड़ताल करता है तो उस पर बीएनएस की धारा 226 के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है. यह धारा मुख्य रूप से सरकारी काम में बाधा डालने के इरादे से किए गए कामों को नियंत्रित करने के उद्देश्य के लागू की जाती है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बाधित न हो.

कब दर्ज होता है आत्महत्या की कोशिश का केस?

अक्सर अनशन के मामलों को आत्महत्या के उकसावे से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बीएनएस की धारा 108 इस स्थिति में लागू नहीं होती है. धारा 108 तब प्रभावी होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य नागरिक को खुदखुशी के लिए भड़काता या उकसाता है, जिसकी सजा 10 साल तक की कैद है. चूंकि अनशनकारी खुद अपनी इच्छा से भूखा रहता है और किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, इसलिए सामान्य भूख हड़ताल के दौरान प्रदर्शनकारी का धारा 108 का केस दर्ज करना पूरी तरह से अनुचित और कानून के खिलाफ माना जाता है.

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मद्रास हाईकोर्ट ने भूख हड़ताल को लेकर क्या कहा था?

अदालतों ने भी समय-समय पर भूख हड़ताल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. साल 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि केवल अनशन पर बैठने मात्र को आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता है. हालांकि अतीत में मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला के लंबे अनशन के दौरान उन पर धारा 309 के तहत कार्रवाई हुई थी. नए कानूनी बदलावों और न्यायिक व्याख्याओं के बाद अब महज अहिंसक तरीके से विरोध दर्ज कराने और खाना त्याग देने को सीधे तौर पर अपराध नहीं माना जाता है.

अनशन के दौरान कब दर्ज होता है केस?

कुछ खास परिस्थितियों में पुलिस और प्रशासन अनशनकारी पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है. अगर लंबे अनशन के कारण व्यक्ति की शारीरिक हालत बहुत बिगड़ने लगे और उसकी जान को सच में खतरा पैदा हो जाए, तो प्रशासन हस्तक्षेप करता है. इसके अलावा जब डॉक्टर मेडिकल बुलेटिन में यह पुष्टि कर दें कि तत्काल चिकित्सीय मदद न मिलने पर जान जा सकती है, या अनशन स्थल के कारण इलाके में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन जाए, तब सुरक्षा बल अनिवार्य रूप से केस दर्ज कर मेडिकल कस्टडी में ले सकते हैं. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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