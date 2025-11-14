हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजब अंग्रेजी से ज्यादा नशा देती है देसी शराब, फिर कीमत में क्यों होता है इतना अंतर?

जब अंग्रेजी से ज्यादा नशा देती है देसी शराब, फिर कीमत में क्यों होता है इतना अंतर?

Liquor Price: देसी और अंग्रेजी शराब का नशा भले अलग न हो, लेकिन इनके दामों में फर्क है. आखिर वह क्या चीज है जो कि दोनों के दामों में अंतर लेकर आती है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Nov 2025 03:42 PM (IST)
Liquor Price: देसी और अंग्रेजी शराब का नशा भले अलग न हो, लेकिन इनके दामों में फर्क है. आखिर वह क्या चीज है जो कि दोनों के दामों में अंतर लेकर आती है. आइए जानते हैं.

देसी शराब का नशा कई बार अंग्रेजी शराब से ज्यादा तेज माना जाता है, लेकिन कीमत में दोनों के बीच जमीन-आसमान का फर्क क्यों होता है, यही सवाल अक्सर लोगों के मन में घूमता रहता है. एक तरफ पाउच वाली देसी शराब कुछ ही पैसों में मिल जाती है, वहीं अंग्रेजी शराब की बोतल पर जेब झटके से हल्की हो जाती है. आखिर ऐसा क्या है जो दोनों की कीमतों को इतना अलग बनाता है? सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है.

1/7
शराब की दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है, देसी और अंग्रेजी शराब. दिलचस्प बात यह है कि कई लोग बताते हैं कि देसी शराब का असर अंग्रेजी शराब से ज्यादा तेज होता है. इसके बावजूद अंग्रेजी शराब की कीमत आसमान छूती है, जबकि देसी शराब आम आदमी की जेब में फिट बैठती है. लेकिन यह फर्क सिर्फ ‘नशे’ का नहीं, बल्कि नीतियों, टैक्स, बाजार और ब्रांडिंग का खेल है.
शराब की दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है, देसी और अंग्रेजी शराब. दिलचस्प बात यह है कि कई लोग बताते हैं कि देसी शराब का असर अंग्रेजी शराब से ज्यादा तेज होता है. इसके बावजूद अंग्रेजी शराब की कीमत आसमान छूती है, जबकि देसी शराब आम आदमी की जेब में फिट बैठती है. लेकिन यह फर्क सिर्फ ‘नशे’ का नहीं, बल्कि नीतियों, टैक्स, बाजार और ब्रांडिंग का खेल है.
2/7
सबसे पहला और बड़ा कारण है टैक्स का भारी अंतर. लगभग हर राज्य अंग्रेजी शराब को प्रीमियम कैटेगरी मानते हुए उस पर देसी शराब की तुलना में कई गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाता है.
सबसे पहला और बड़ा कारण है टैक्स का भारी अंतर. लगभग हर राज्य अंग्रेजी शराब को प्रीमियम कैटेगरी मानते हुए उस पर देसी शराब की तुलना में कई गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाता है.
3/7
अंग्रेजी शराब की बोतल की जितनी कीमत होती है, उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में ही चला जाता है. इसके उलट देसी शराब पर कम टैक्स लगाया जाता है, ताकि यह कम आय वाले लोगों तक आसानी से पहुंच सके.
अंग्रेजी शराब की बोतल की जितनी कीमत होती है, उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में ही चला जाता है. इसके उलट देसी शराब पर कम टैक्स लगाया जाता है, ताकि यह कम आय वाले लोगों तक आसानी से पहुंच सके.
4/7
शराब की कीमतें इसलिए घटाई जाती हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि यह सेक्शन ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है. दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है पैकेजिंग और ब्रांडिंग. अंग्रेजी शराब का पूरा बाजार ग्लैमर, ब्रांड इमेज, मार्केटिंग और प्रीमियम क्वालिटी पर चलता है.
शराब की कीमतें इसलिए घटाई जाती हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि यह सेक्शन ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है. दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है पैकेजिंग और ब्रांडिंग. अंग्रेजी शराब का पूरा बाजार ग्लैमर, ब्रांड इमेज, मार्केटिंग और प्रीमियम क्वालिटी पर चलता है.
5/7
कांच की बोतल, लेबल, सील, विज्ञापन और प्रमोशन, इन सब पर लाखों-करोड़ों खर्च होते हैं. यही खर्च आगे कीमत में जोड़ दिए जाते हैं. वहीं देसी शराब की पैकेजिंग बेहद सिंपल होती है. अधिकतर राज्यों में यह प्लास्टिक के पाउच या साधारण बोतलों में मिलती है, जिन पर खर्च लगभग न के बराबर होता है.
कांच की बोतल, लेबल, सील, विज्ञापन और प्रमोशन, इन सब पर लाखों-करोड़ों खर्च होते हैं. यही खर्च आगे कीमत में जोड़ दिए जाते हैं. वहीं देसी शराब की पैकेजिंग बेहद सिंपल होती है. अधिकतर राज्यों में यह प्लास्टिक के पाउच या साधारण बोतलों में मिलती है, जिन पर खर्च लगभग न के बराबर होता है.
6/7
तीसरा कारण है लक्ष्य बाजार अंग्रेजी शराब मध्यम और उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखकर बेची जाती है, जो प्रीमियम उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार होते हैं. वहीं देसी शराब मुख्यतः मजदूर वर्ग या कम आय वाले लोगों के लिए होती है, इसलिए इसकी कीमत नियंत्रित रखी जाती है ताकि यह आसानी से उपलब्ध रहे.
तीसरा कारण है लक्ष्य बाजार अंग्रेजी शराब मध्यम और उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखकर बेची जाती है, जो प्रीमियम उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार होते हैं. वहीं देसी शराब मुख्यतः मजदूर वर्ग या कम आय वाले लोगों के लिए होती है, इसलिए इसकी कीमत नियंत्रित रखी जाती है ताकि यह आसानी से उपलब्ध रहे.
7/7
अब बात करते हैं उत्पादन और आपूर्ति की. एक दिलचस्प बात यह है कि कई देसी शराब निर्माता ही रेक्टिफाइड स्पिरिट (बेस स्पिरिट) उन कंपनियों को देते हैं जो अंग्रेजी शराब बनाती हैं. मतलब, कच्चा माल कई बार एक जैसा होता है, लेकिन प्रोसेस, फिल्टरेशन, फ्लेवरिंग, एजिंग और क्वालिटी चेक अंग्रेजी शराब में कहीं ज्यादा सख्त और महंगे होते हैं. ये सारे प्रोसेस उत्पादन लागत बढ़ाते हैं, जो आखिर में बोतल की कीमत में दिखते हैं.
अब बात करते हैं उत्पादन और आपूर्ति की. एक दिलचस्प बात यह है कि कई देसी शराब निर्माता ही रेक्टिफाइड स्पिरिट (बेस स्पिरिट) उन कंपनियों को देते हैं जो अंग्रेजी शराब बनाती हैं. मतलब, कच्चा माल कई बार एक जैसा होता है, लेकिन प्रोसेस, फिल्टरेशन, फ्लेवरिंग, एजिंग और क्वालिटी चेक अंग्रेजी शराब में कहीं ज्यादा सख्त और महंगे होते हैं. ये सारे प्रोसेस उत्पादन लागत बढ़ाते हैं, जो आखिर में बोतल की कीमत में दिखते हैं.
Published at : 14 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Liquor Price English Liquor Indian Local Liquor

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : प्रचंड बहुमत से जीती NDA, फिर भी सवाल क्या CM बनेंगे Nitish ?
Bihar Election 2025 Result: BJP प्रवक्ता ने गिनाए वो मुद्दे जिसके चलते महागठबंधन को झेलने पड़ेगी हार
Bihar Election 2025 Result:'SIR तो कोई मुद्दा ही नहीं था'- चुनाव परिणामों पर बोले केशव प्रसाद मौर्या
Bihar Election 2025 Result: Sandeep Chaudhary ने गिनाए महागठबंधन के सामने कितने संकट?| RJD |Tejashwi
Bihar Election 2025 Result : 'Congress पनौती ...' RJD की हार की बनी असली वजह ! । Tejashwi । Nitish

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
बिहार चुनाव नतीजों ने बढ़ाई बाजार की बेचैनी, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,785 के नीचे, जानें गिरावट की वजह
बिहार चुनाव नतीजों ने बढ़ाई बाजार की बेचैनी, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,785 के नीचे, जानें गिरावट की वजह
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
ABP NEWS
JDU ने BJP को पछाड़ा
JDU ने BJP को पछाड़ा
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
Embed widget