जब अंग्रेजी से ज्यादा नशा देती है देसी शराब, फिर कीमत में क्यों होता है इतना अंतर?

अब बात करते हैं उत्पादन और आपूर्ति की. एक दिलचस्प बात यह है कि कई देसी शराब निर्माता ही रेक्टिफाइड स्पिरिट (बेस स्पिरिट) उन कंपनियों को देते हैं जो अंग्रेजी शराब बनाती हैं. मतलब, कच्चा माल कई बार एक जैसा होता है, लेकिन प्रोसेस, फिल्टरेशन, फ्लेवरिंग, एजिंग और क्वालिटी चेक अंग्रेजी शराब में कहीं ज्यादा सख्त और महंगे होते हैं. ये सारे प्रोसेस उत्पादन लागत बढ़ाते हैं, जो आखिर में बोतल की कीमत में दिखते हैं.