हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAsia Cup 2025: एशिया कप में अगर मुगल खेलते तो कैसी दिखती टीम, तस्वीरें देखकर उड़ जाएंगे होश

Asia Cup 2025: एशिया कप में अगर मुगल खेलते तो कैसी दिखती टीम, तस्वीरें देखकर उड़ जाएंगे होश

Asia Cup 2025: इस बार का एशिया कप दर्शकों को खूब भा रहा है. लेकिन सोचिए क्या होता अगर इस एशिया कप में मुगल की टीम खेलती. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Sep 2025 05:28 PM (IST)
Asia Cup 2025: इस बार का एशिया कप दर्शकों को खूब भा रहा है. लेकिन सोचिए क्या होता अगर इस एशिया कप में मुगल की टीम खेलती. आइए जानते हैं.

Asia Cup 2025: एशिया कप का रोमांच बढ़ता जा रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. सभी क्रिकेट फैन इस ऐतिहासिक मुकाबला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारत इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अपनी तीसरी जीत हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान भी अपनी पुरानी हर का बदला लेने की कोशिश में है. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुगल बादशाह क्रिकेट मैदान में उतरते तो एशिया कप में टीम कैसी दिखती? आइए आज इस कल्पना को कुछ तस्वीरों के जरिए देखते हैं.

1/8
अगर मुगल बादशाह मैदान पर क्रिकेट खेलते तो नजारा देखने लायक होता. अपने शाही कपड़ों में और मुकुट के साथ मुगल बादशाह क्रिकेट खेलते हुए काफी अनोखे नजर आते.
अगर मुगल बादशाह मैदान पर क्रिकेट खेलते तो नजारा देखने लायक होता. अपने शाही कपड़ों में और मुकुट के साथ मुगल बादशाह क्रिकेट खेलते हुए काफी अनोखे नजर आते.
2/8
अपनी पारंपरिक पोशाकों में मुगल बादशाह बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए इतिहास और आधुनिक क्रिकेट का एक अनोखा मेल दिखाते.
अपनी पारंपरिक पोशाकों में मुगल बादशाह बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए इतिहास और आधुनिक क्रिकेट का एक अनोखा मेल दिखाते.
3/8
बाकी टीमों की तरह मुगल बादशाह भी अपनी टीम का सदस्यों को प्रोत्साहित करते और युद्ध की तरह इस खेल में भी रणनीति बनाते हुए नजर आते.
बाकी टीमों की तरह मुगल बादशाह भी अपनी टीम का सदस्यों को प्रोत्साहित करते और युद्ध की तरह इस खेल में भी रणनीति बनाते हुए नजर आते.
4/8
मुगल खिलाड़ी जब मैदान पर होते तो इस खेल की भव्यता और भी शाही हो जाती. गले में शाही गहने पहने ये मुगल खिलाड़ी बाउंड्री पर चौके और छक्के जड़ रहे होते.
मुगल खिलाड़ी जब मैदान पर होते तो इस खेल की भव्यता और भी शाही हो जाती. गले में शाही गहने पहने ये मुगल खिलाड़ी बाउंड्री पर चौके और छक्के जड़ रहे होते.
5/8
उनके समर्थन में आए बाकी सल्तनत के बादशाह मैदान के ग्रैंड स्टैंड में मुगल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते नजर आते.
उनके समर्थन में आए बाकी सल्तनत के बादशाह मैदान के ग्रैंड स्टैंड में मुगल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते नजर आते.
6/8
मुगल बादशाहों को क्रिकेट मैच जीतना किसी साम्राज्य को जीतने जैसा लगता. ट्रॉफी को इस शान से उठाया जाता जैसे अपने साम्राज्य का परचम लहराया जा रहा हो.
मुगल बादशाहों को क्रिकेट मैच जीतना किसी साम्राज्य को जीतने जैसा लगता. ट्रॉफी को इस शान से उठाया जाता जैसे अपने साम्राज्य का परचम लहराया जा रहा हो.
7/8
अपने पारंपरिक पोशाक में मुगल खिलाड़ियों के हाथ में मेडल और ट्रॉफी होती. उनका जश्न भी काफी शाही अंदाज में दिखता.
अपने पारंपरिक पोशाक में मुगल खिलाड़ियों के हाथ में मेडल और ट्रॉफी होती. उनका जश्न भी काफी शाही अंदाज में दिखता.
8/8
इतना ही नहीं बल्कि मैच के बाद जिस तरह बाकी खिलाड़ी मीडिया से बात करते हैं, ठीक उसी तरह मुगल खिलाड़ी भी अपने शाही अंदाज में अदब के साथ सवालों के जवाब देते नजर आते.
इतना ही नहीं बल्कि मैच के बाद जिस तरह बाकी खिलाड़ी मीडिया से बात करते हैं, ठीक उसी तरह मुगल खिलाड़ी भी अपने शाही अंदाज में अदब के साथ सवालों के जवाब देते नजर आते.
Published at : 27 Sep 2025 05:28 PM (IST)
Tags :
Mughals Cricket Asia Cup Team Mughal Emperors Cricket

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget