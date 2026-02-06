हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?

Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?

Moon Disappearance: अगर अचानक से चांद गायब हो जाए तो उसका असर हमारी पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Feb 2026 01:05 PM (IST)
Moon Disappearance: अगर अचानक से चांद गायब हो जाए तो उसका असर हमारी पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Moon Disappearance: चांद रात के आसमान में एक शांत साथी जैसा दिखाई दे सकता है लेकिन यह पृथ्वी को स्थिर रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है. समुद्र के लहरों को कंट्रोल करने से लेकर मौसम को रेगुलेट करने और यहां तक कि हमारे दिन की लंबाई के लिए भी चांद एक कॉस्मिक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है. आइए जानते हैं कि अगर अचानक से चांद गायब हो जाए तो उसका असर हमारी धरती पर कैसे पड़ेगा और क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगा यह ग्रह.

पृथ्वी पर समुद्र की ज्यादातर लहरों के लिए चांद की ग्रेविटी जिम्मेदार होती है. अगर यह गायब हो जाए तो ज्वार भाटा की गतिविधि लगभग 60% से 70% कम हो जाएगी. इससे सिर्फ सूरज की वजह से होने वाली कमजोरी सौर लहरें ही बचेंगी. इसके बाद समुद्री इकोसिस्टम, तटीय मछली पालन और प्राकृतिक पोषक तत्वों के चक्र बुरी तरह से प्रभावित होंगे.
पृथ्वी पर समुद्र की ज्यादातर लहरों के लिए चांद की ग्रेविटी जिम्मेदार होती है. अगर यह गायब हो जाए तो ज्वार भाटा की गतिविधि लगभग 60% से 70% कम हो जाएगी. इससे सिर्फ सूरज की वजह से होने वाली कमजोरी सौर लहरें ही बचेंगी. इसके बाद समुद्री इकोसिस्टम, तटीय मछली पालन और प्राकृतिक पोषक तत्वों के चक्र बुरी तरह से प्रभावित होंगे.
चांद ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन के जरिए पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा करता है. इस ब्रेकिंग इफेक्ट के बिना पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी. समय के साथ पूरा एक दिन 6 से 12 घंटे का हो सकता है. इस वजह से सभी जीवों के सोने का चक्र, बायोलॉजिकल घड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएंगे.
चांद ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन के जरिए पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा करता है. इस ब्रेकिंग इफेक्ट के बिना पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी. समय के साथ पूरा एक दिन 6 से 12 घंटे का हो सकता है. इस वजह से सभी जीवों के सोने का चक्र, बायोलॉजिकल घड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएंगे.
Published at : 06 Feb 2026 01:05 PM (IST)
