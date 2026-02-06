पृथ्वी पर समुद्र की ज्यादातर लहरों के लिए चांद की ग्रेविटी जिम्मेदार होती है. अगर यह गायब हो जाए तो ज्वार भाटा की गतिविधि लगभग 60% से 70% कम हो जाएगी. इससे सिर्फ सूरज की वजह से होने वाली कमजोरी सौर लहरें ही बचेंगी. इसके बाद समुद्री इकोसिस्टम, तटीय मछली पालन और प्राकृतिक पोषक तत्वों के चक्र बुरी तरह से प्रभावित होंगे.