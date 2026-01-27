अगर एक सांप दूसरे सांप को काट ले तो क्या होगा, क्या दोनों पर होगा जहर का असर?

किंग कोबरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो दूसरे सांपों को अपना भोजन बनाता है. सभी सांप ऐसा नहीं करते हैं. अजगर जैसे सांप आमतौर पर स्तनधारी जीवों का शिकार करते हैं और दूसरे सांपों से दूर रहते हैं. वहीं किंग कोबरा, रैट स्नेक और कुछ अन्य प्रजातियां सांपों को ही खाना पसंद करती हैं.