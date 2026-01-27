हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर एक सांप दूसरे सांप को काट ले तो क्या होगा, क्या दोनों पर होगा जहर का असर?

अगर एक सांप दूसरे सांप को काट ले तो क्या होगा, क्या दोनों पर होगा जहर का असर?

Snake Bites Snake: सांप का जहर हमेशा दूसरे सांप के लिए जानलेवा नहीं होता है. प्रजाति, इम्युनिटी और विकास का खेल तय करता है कि जहर असर करेगा या नहीं. आइए विस्तार से समझें.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Jan 2026 03:42 PM (IST)
Snake Bites Snake: सांप का जहर हमेशा दूसरे सांप के लिए जानलेवा नहीं होता है. प्रजाति, इम्युनिटी और विकास का खेल तय करता है कि जहर असर करेगा या नहीं. आइए विस्तार से समझें.

अगर दो सांप आमने-सामने आ जाएं और एक सांप दूसरे को डस ले, तो क्या होगा? क्या जहर उसी तरह काम करेगा जैसे इंसान पर करता है, या फिर सांप अपने ही जहर से सुरक्षित रहते हैं? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन प्रकृति की दुनिया में यह पूरी तरह संभव है. सांपों के बीच जहर, लड़ाई और शिकार का विज्ञान बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला है. आइए जानें.

हकीकत यह है कि सांप कई बार एक-दूसरे को काट लेते हैं. ऐसा आमतौर पर दो परिस्थितियों में होता है. पहली, जब प्रजनन के मौसम में नर सांप मादा को पाने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं. दूसरी, जब कोई सांप गलती से या जानबूझकर दूसरे सांप को शिकार समझ ले.
हकीकत यह है कि सांप कई बार एक-दूसरे को काट लेते हैं. ऐसा आमतौर पर दो परिस्थितियों में होता है. पहली, जब प्रजनन के मौसम में नर सांप मादा को पाने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं. दूसरी, जब कोई सांप गलती से या जानबूझकर दूसरे सांप को शिकार समझ ले.
किंग कोबरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो दूसरे सांपों को अपना भोजन बनाता है. सभी सांप ऐसा नहीं करते हैं. अजगर जैसे सांप आमतौर पर स्तनधारी जीवों का शिकार करते हैं और दूसरे सांपों से दूर रहते हैं. वहीं किंग कोबरा, रैट स्नेक और कुछ अन्य प्रजातियां सांपों को ही खाना पसंद करती हैं.
किंग कोबरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो दूसरे सांपों को अपना भोजन बनाता है. सभी सांप ऐसा नहीं करते हैं. अजगर जैसे सांप आमतौर पर स्तनधारी जीवों का शिकार करते हैं और दूसरे सांपों से दूर रहते हैं. वहीं किंग कोबरा, रैट स्नेक और कुछ अन्य प्रजातियां सांपों को ही खाना पसंद करती हैं.
Published at : 27 Jan 2026 03:41 PM (IST)
