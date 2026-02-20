एक्सप्लोरर
Earth Rotation: अगर घूमते-घूमते अचानक थम जाए पृथ्वी की रफ्तार तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी धरती?
Earth Rotation: अगर हमारा ग्रह अचानक से घूमना बंद कर दे तो इसका असर काफी भयानक पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा.
Earth Rotation: पृथ्वी इक्वेटर पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है. हम इस लगातार गति को काफी मुश्किल से ही नोटिस कर पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज इसके साथ चलती है. लेकिन क्या हो अगर अचानक पृथ्वी घूमना बंद कर दे? इसका प्रभाव जन-जीवन पर कैसे पड़ेगा? आइए जानते हैं.
Published at : 20 Feb 2026 03:39 PM (IST)
