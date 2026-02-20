हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Earth Rotation: अगर घूमते-घूमते अचानक थम जाए पृथ्वी की रफ्तार तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी धरती?

Earth Rotation: अगर हमारा ग्रह अचानक से घूमना बंद कर दे तो इसका असर काफी भयानक पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Earth Rotation: पृथ्वी इक्वेटर पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है. हम इस लगातार गति को काफी मुश्किल से ही नोटिस कर पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज इसके साथ चलती है. लेकिन क्या हो अगर अचानक पृथ्वी घूमना बंद कर दे? इसका प्रभाव जन-जीवन पर कैसे पड़ेगा? आइए जानते हैं.

1/6
अगर ग्रह अचानक घूमना बंद करता है तो जमीन तुरंत रुक जाएगी. लेकिन पृथ्वी के कोर से मजबूती से जुड़ी नहीं हुई हर चीज अपनी असली घूमने की स्पीड से चलती रहेगी. इक्वेटर पर यह लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है. इंसान, गाड़ियां, इमारतें और यहां तक की ढीली मिट्टी भी जोर से पूर्व की तरफ फेंक दी जाएगी.
2/6
ग्रह के साथ एटमॉस्फियर तुरंत नहीं रुकेगा. हवा की धाराएं काफी तेज स्पीड से दुनिया भर में दौड़ती रहेंगी. इससे सुपरसोनिक हवाएं चलेंगी जो शहरों को तबाह कर सकती हैं. इस बीच समुद्र अपनी रफ्तार बनाए रखेंगे. इससे कई किलोमीटर ऊंची सुनामी आ सकती है. यह लहरें कॉन्टिनेंट को पार कर सकती हैं और कुछ ही घंटे में समुद्र तटों को बदल सकती हैं.
Published at : 20 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Earth Rotation Earth Stop Spinning Inertia Effect

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

