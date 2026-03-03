हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर

आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर

Nissan Magnite Visia AMT उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो कम बजट में ऑटोमैटिक और सुरक्षित SUV चाहते हैं. इसकी किफायती कीमत, 5-स्टार सेफ्टी और दमदार माइलेज इसे इस सेगमेंट में खास बनाते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपये के बीच है और आप शहर के ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग के लिए ऑटोमैटिक SUV खरीदना चाहते हैं, तो Nissan Magnite Visia AMT आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इस SUV को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे इस कीमत में खास बनाती है. आज के भारी ट्रैफिक में बार-बार क्लच और गियर बदलना थका देता है, ऐसे में इसका AMT गियरबॉक्स ड्राइविंग को आसान बना देता है. आइए इसके फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

कीमत और मुकाबला

Nissan Magnite Visia AMT की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.21 लाख है. इस कीमत पर यह देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV में गिनी जाती है, जिसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Tata Punch, Tata Nexon और Hyundai Exter जैसी गाड़ियों से होता है. कम कीमत के बावजूद यह SUV सेफ्टी और फीचर्स के मामले में मजबूत पैकेज देती है.

इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

इस SUV में 999cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन टर्बो और नॉन-टर्बो दोनों विकल्पों में आता है. ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड AMT और CVT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. शहर में स्मूद और आरामदायक ड्राइविंग के लिए AMT वेरिएंट ज्यादा उपयोगी माना जाता है. यह इंजन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा पावर देता है और हाईवे पर भी बैलेंसड परफॉर्मेंस देता है.

माइलेज और परफॉर्मेंस

ARAI के अनुसार Nissan Magnite पेट्रोल वेरिएंट 17.9 से 19.9 किमी प्रति लीटर तक माइलेज देता है. कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह लगभग 19 से 20 किमी प्रति लीटर तक चल सकती है. बेहतर माइलेज और कम खर्च इसे बजट ग्राहकों के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं.

सेफ्टी और फीचर्स

सेफ्टी के मामले में यह SUV काफी मजबूत है. 6 एयरबैग वाले वेरिएंट को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसके अलावा ABS के साथ EBD, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. जरूरत पड़ने पर सीट फोल्ड करके बूट स्पेस 690 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

Published at : 03 Mar 2026 10:28 AM (IST)
