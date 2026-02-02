एक्सप्लोरर
Space Weather: अंतरिक्ष में कैसा होता है मौसम, जानें वहां ठंड होती है या गर्मी?
Space Weather: लोगों के बीच अक्सर ही यह सवाल उठता है कि क्या धरती की तरह अंतरिक्ष में भी मौसम में बदलाव होता है या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Space Weather: जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो हम आमतौर पर बादल, बारिश, हवा या फिर तापमान में बदलाव के बारे में सोचते हैं. लेकिन अंतरिक्ष पूरी तरह से अलग नियमों पर चलता है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में आखिर कैसा मौसम होता है.
1/6
2/6
Published at : 02 Feb 2026 07:11 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में पैदा होते ही गाय बन जाती हैं ‘सरकारी नागरिक’, जानिए कैसे और क्यों बनता है मवेशियों का पासपोर्ट?
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या मौत आने से पहले ही इंसान को हो जाता है इसका अंदाजा, जानें 7 दिन पहले क्या होता है?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion