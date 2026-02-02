हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSpace Weather: अंतरिक्ष में कैसा होता है मौसम, जानें वहां ठंड होती है या गर्मी?

Space Weather: लोगों के बीच अक्सर ही यह सवाल उठता है कि क्या धरती की तरह अंतरिक्ष में भी मौसम में बदलाव होता है या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Feb 2026 07:11 AM (IST)
Space Weather: जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो हम आमतौर पर बादल, बारिश, हवा या फिर तापमान में बदलाव के बारे में सोचते हैं. लेकिन अंतरिक्ष पूरी तरह से अलग नियमों पर चलता है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में आखिर कैसा मौसम होता है.

अंतरिक्ष में हवा, पानी की भाप या फिर वातावरण नहीं है. इसका मतलब है की बारिश, बर्फ, हवा या बदल की मौजूदगी नहीं है. वैज्ञानिक इसे अंतरिक्ष मौसम कहते हैं. इसका मतलब होता है कि सौर हवा, रेडिएशन तूफान और भू चुंबकीय गड़बड़ियां जैसी घटनाएं वहां पर होती रहती हैं.
अंतरिक्ष का औसत बैकग्राउंड तापमान लगभग- 270.45 डिग्री सेल्सियस होता है. इतनी ज्यादा ठंड तारों और सूरज की रोशनी से दूर के क्षेत्र में होती है. यह फिजिक्स में सबसे कम संभव तापमान एब्सलूट जीरो से कुछ ही डिग्री ऊपर है.
Published at : 02 Feb 2026 07:11 AM (IST)
