अंतरिक्ष में हवा, पानी की भाप या फिर वातावरण नहीं है. इसका मतलब है की बारिश, बर्फ, हवा या बदल की मौजूदगी नहीं है. वैज्ञानिक इसे अंतरिक्ष मौसम कहते हैं. इसका मतलब होता है कि सौर हवा, रेडिएशन तूफान और भू चुंबकीय गड़बड़ियां जैसी घटनाएं वहां पर होती रहती हैं.