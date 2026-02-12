हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित

हवाई जहाज की स्पीड एक जैसी नहीं रहती है. यह इस बात पर निर्भर करती है कि विमान किस तरह का है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका इंजन कितना ताकतवर है. आम यात्री विमान जब रनवे पर दौड़ता है तो टेकऑफ के समय उसकी रफ्तार करीब 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है.