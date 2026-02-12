हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित

हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित

आसमान में उड़ता विमान सिर्फ दूरी नहीं, भरोसा भी तय करता है. उसकी रफ्तार के पीछे छिपा है तकनीक, ट्रेनिंग और सुरक्षा का पूरा खेल होता है. चलिए जानें कि इसकी फुल रफ्तार क्या होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Feb 2026 11:25 AM (IST)
आसमान में उड़ता विमान सिर्फ दूरी नहीं, भरोसा भी तय करता है. उसकी रफ्तार के पीछे छिपा है तकनीक, ट्रेनिंग और सुरक्षा का पूरा खेल होता है. चलिए जानें कि इसकी फुल रफ्तार क्या होती है.

जब आप विमान की खिड़की से नीचे बादलों को रुई की तरह तैरते देखते हैं, तो शायद ही दिमाग में यह सवाल आता हो कि यह धातु का भारी जहाज आखिर कितनी रफ्तार से हवा को चीर रहा है. क्या यह कार से तेज है, ट्रेन से तेज या गोली से भी आगे? उड़ान की असली स्पीड का गणित सिर्फ रोमांच नहीं, विज्ञान और सुरक्षा से भी जुड़ा है. आइए आसान भाषा में समझते हैं आसमान की यह रफ्तार.

हवाई जहाज की स्पीड एक जैसी नहीं रहती है. यह इस बात पर निर्भर करती है कि विमान किस तरह का है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका इंजन कितना ताकतवर है. आम यात्री विमान जब रनवे पर दौड़ता है तो टेकऑफ के समय उसकी रफ्तार करीब 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है.
हवाई जहाज की स्पीड एक जैसी नहीं रहती है. यह इस बात पर निर्भर करती है कि विमान किस तरह का है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका इंजन कितना ताकतवर है. आम यात्री विमान जब रनवे पर दौड़ता है तो टेकऑफ के समय उसकी रफ्तार करीब 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है.
इतनी स्पीड मिलते ही पंख हवा में उठाने लायक लिफ्ट बना लेते हैं और विमान उड़ान भर लेता है. आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान अपनी क्रूज स्पीड पकड़ता है. ज्यादातर कमर्शियल जेट 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं.
इतनी स्पीड मिलते ही पंख हवा में उठाने लायक लिफ्ट बना लेते हैं और विमान उड़ान भर लेता है. आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान अपनी क्रूज स्पीड पकड़ता है. ज्यादातर कमर्शियल जेट 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं.
Published at : 12 Feb 2026 11:25 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
इंडिया
Bharat Bandh: आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
ABP Premium

वीडियोज

₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament

