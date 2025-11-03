एक्सप्लोरर
Vegan Vs Vegetarian: क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
Vegan Vs Vegetarian: अभी भी कई लोगों को वीगन और शाकाहारी के बीच का अंतर नहीं पता है. आइए जानते हैं क्या होता है दोनों के बीच में अंतर और साथ ही इन दोनों के खान-पान.
Vegan Vs Vegetarian: बीते कुछ सालों में दुनिया भर में प्लांट बेस्ड डाइट काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है. खान की अभी भी कई लोग वीगन और वेजीटेरियन को एक ही समझते हैं. हालांकि दोनों में ही मांस और मछली से परहेज किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच एक छोटा सा अंतर है. अगर आसान शब्दों में कहें तो सभी वीगन शाकाहारी होते हैं लेकिन सभी शाकाहारी वीगन नहीं होते. तो आइए जानते हैं दोनों के बीच का अंतर और साथ ही दोनों का आहार भी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 03 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Tags :Vegetarian Vegetarianism Vegan
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
जनरल नॉलेज
7 Photos
गूगल मैप से 1000 गुना एडवांस है चीन का खुद का एप, ट्रैफिक लाइट से लेकर सड़क की फोटो तक देता है दिखा
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक्सप्रेसो, कैपेचीनो और अमेरिकानो ही नहीं इतने तरीके की होती हैं कॉफी, कुछ के तो नहीं सुने होंगे नाम
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बॉलीवुड
दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने से कितनी है दूर?
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
जनरल नॉलेज
7 Photos
गूगल मैप से 1000 गुना एडवांस है चीन का खुद का एप, ट्रैफिक लाइट से लेकर सड़क की फोटो तक देता है दिखा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion