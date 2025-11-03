दोनों ही आहार अगर अच्छे से नियोजित किए जाएं तो काफी ज्यादा पौष्टिक हो सकते हैं. हालांकि वीगन को विटामिन बी12, आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों का ख्याल रखना चाहिए. यह सभी चीज मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाई जाती हैं. वही वेजिटेरियन के लिए डेयरी को शामिल करने से आमतौर पर बिना किसी पूरक आहार के इन पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना काफी ज्यादा आसान होता है.