Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास

जर्मन लग्जरी कार निर्माता Audi ने अपनी नई परफॉर्मेंस SUV Audi SQ8 की लॉन्चिंग से पहले ही भारत में इसकी बुकिंग शुरू कर दी है. कंपनी इस SUV को 17 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगी. जो ग्राहक इस लग्जरी SUV को खरीदना चाहते हैं, वे 5 लाख रुपये की बुकिंग राशि देकर इसे पहले से रिजर्व कर सकते हैं. बुकिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और myAudi Connect एप्लिकेशन के जरिए की जा सकती है.

दरअसल, Audi SQ8 को कंपनी की Q8 लाइन-अप में एक खास स्पोर्टी मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है. ये SUV स्टैंडर्ड Audi Q8 और टॉप मॉडल Audi RS Q8 के बीच पोजिशन की जाएगी. इसकी कीमत का खुलासा लॉन्च इवेंट के दौरान किया जाएगा, जो दिल्ली में आयोजित होगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Audi SQ8 को एक हाई-परफॉर्मेंस SUV बनाने के लिए कंपनी ने इसमें काफी पावरफुल इंजन दिया है. इस कार में 4.0 लीटर ट्विन-टर्बो V8 TFSI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 500hp की पावर और 770Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसके साथ Audi का मशहूर क्वाट्रो ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, जिससे सभी चारों पहियों तक पावर पहुंचती है. कंपनी के अनुसार यह SUV सिर्फ 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा तक सीमित रखी गई है. बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें एडैप्टिव एयर सस्पेंशन और ऑल-व्हील स्टीयरिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी दी गई हैं.

डिजाइन में दिखेगा ज्यादा स्पोर्टी लुक

Audi SQ8 का डिजाइन स्टैंडर्ड Q8 से थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव बनाया गया है. इसमें बड़े एयर इंटेक, S-स्पेसिफिक बैजिंग, मैट सिल्वर एक्सटीरियर एलिमेंट्स और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स दिए गए हैं. इसके अलावा SUV में बड़े अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जो इसके लुक को और मजबूत बनाते हैं. कूपे-स्टाइल डिजाइन के कारण यह SUV प्रीमियम और स्पोर्टी दोनों दिखाई देती है.

प्रीमियम और टेक-लोडेड इंटीरियर

Audi SQ8 का केबिन भी काफी प्रीमियम बनाया गया है. इसमें अलकांतारा और लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है. डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं, जिनमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है. इसके अलावा SUV में पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसे कई प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं.

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