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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLPG Refill Rule: शहर में 25 तो गांवों में 45 दिन क्यों रखी गई LPG सिलेंडर भरवाने की लिमिट, जान लीजिए कारण?

LPG Refill Rule: शहर में 25 तो गांवों में 45 दिन क्यों रखी गई LPG सिलेंडर भरवाने की लिमिट, जान लीजिए कारण?

LPG Refill Rule: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है. इसी बीच ईंधन की सप्लाई को लेकर बढ़ रही चिंताओं के दौरान कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Mar 2026 10:23 AM (IST)
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LPG Refill Rule: मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ईंधन की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के लिए नए नियम लागू किए हैं. होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की भू राजनीतिक स्थिति से जुड़ी गैस की संभावित कमी की अफवाह की वजह से उपभोक्ताओं में घबराहट फैल गई. इस स्थिति को संभालने के लिए और एलपीजी बुकिंग को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं. इन नियमों के तहत शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब कम से कम 25 दिनों के अंतराल के बाद ही बुक किए जा सकते हैं. इसी के साथ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में यह अवधि 45 दिन तय की गई है. 

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए बुकिंग नियम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक दो बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल खपत के पैटर्न के आधार पर तय किया गया है. शहरी उपभोक्ता 25 दिनों के बाद ही नई एलपीजी बुकिंग कर सकते हैं. इसी के साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर मंगाने से पहले 45 दिनों तक इंतजार करना होगा. अधिकारियों ने ऐसा बताया है कि अफवाहों के बावजूद बुकिंग से लेकर सप्लाई तक का औसत डिलीवरी समय लगभग 2.5 दिन बना हुआ है. 

घबराहट में बुकिंग और जमाखोरी रोकने का कदम 

नियमों में बदलाव की एक मुख्य वजह एलपीजी सिलेंडरों की घबराहट में बुकिंग और जमाखोरी को रोकना है. क्षेत्रीय तनाव और सप्लाई में संभावित रूकावटों की अटकलों की खबरों के बाद कई उपभोक्ताओं ने एहतियात के तौर पर ज्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए थे. बुकिंग में हुई अचानक बढ़ोतरी से डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल दुकानों पर दबाव बढ़ गया. प्रतीक्षा अवधि को लागू करके सरकार ने यह पक्का किया कि एलपीजी की सप्लाई उन घरों तक पहुंचे जिन्हें सही में रिफिल की जरूरत है.

ग्रामीण और शहरी खपत के पैटर्न अलग-अलग 

अलग-अलग वेटिंग पीरियड के पीछे एक और बड़ी वजह शहरी और ग्रामीण घरों के बीच औसत एलपीजी खपत में अंतर है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक औसत ग्रामीण परिवार हर साल शहरी परिवार की तुलना में कम सिलेंडर का इस्तेमाल करता है. इस वजह से रिफिल की प्रतीक्षा अवधि को इन उपयोग पैटर्न के हिसाब से ही तय किया गया है. 

मांग को मैनेज करने के लिए एक अस्थायी उपाय 

अधिकारियों ने इस बात पर रोशनी डाली है कि यह नियम मुख्य रूप से मांगों को मैनेज करने का एक कदम है, ना कि असल में किसी कमी का जवाब. सरकार के मुताबिक पूरे देश में एलपीजी की सप्लाई स्थिर बनी हुई है. शहरों में आबादी का घनत्व ज्यादा होता है और एलपीजी पर व्यावसायिक निर्भरता भी ज्यादा होती है, इस वजह से वहां इंतजार का समय 25 दिन तय किया गया है.

यह भी पढ़ें: PNG कैसे की जाती है स्टोर, देश में इस वक्त कितने दिन की पीएनजी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 10:23 AM (IST)
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Gas Cylinder Booking Lpg Refill Rule Lpg India
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