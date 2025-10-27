हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम को एक ही तो नहीं समझते आप, ये होता है तीनों में अंतर

वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम को एक ही तो नहीं समझते आप, ये होता है तीनों में अंतर

Bathroom vs Washroom vs Restroom: अधिकतर लोग वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम को एक ही समझते हैं मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है. आइए जानते हैं क्या है तीनों में अंतर और कहां किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Bathroom vs Washroom vs Restroom: अधिकतर लोग वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम को एक ही समझते हैं मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है. आइए जानते हैं क्या है तीनों में अंतर और कहां किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

Bathroom vs Washroom vs Restroom: क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है कि जैसे इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही हो? पर ऐसा सच में बिल्कुल नहीं है. इन तीनों शब्दों का मतलब अलग-अलग होता है और इन्हें अलग-अलग जगहों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं की इन शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है.

बाथरूम उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक निजी या फिर घरेलू स्थान होता है और वहां पर नहाने की सुविधा मौजूद होती है. बाथरूम में आमतौर पर एक बाथटब या फिर शॉवर, एक सिंक और कभी-कभी एक टॉयलेट सीट भी होती है.
बाथरूम उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक निजी या फिर घरेलू स्थान होता है और वहां पर नहाने की सुविधा मौजूद होती है. बाथरूम में आमतौर पर एक बाथटब या फिर शॉवर, एक सिंक और कभी-कभी एक टॉयलेट सीट भी होती है.
बाथरूम में नहाने की सुविधा होती है. हालांकि कई आधुनिक घरों में बाथरूम के अंदर ही टॉयलेट सीट लगाकर शौचालय भी बना दिया जाता है.
बाथरूम में नहाने की सुविधा होती है. हालांकि कई आधुनिक घरों में बाथरूम के अंदर ही टॉयलेट सीट लगाकर शौचालय भी बना दिया जाता है.
वॉशरूम सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेस्टोरेंट, कार्यालय या फिर सिनेमाघर में पाया जाता है. इसमें हाथ धोने के लिए सिंक और एक टॉयलेट सीट होती है, लेकिन नहाने की कोई सुविधा नहीं होती.
वॉशरूम सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेस्टोरेंट, कार्यालय या फिर सिनेमाघर में पाया जाता है. इसमें हाथ धोने के लिए सिंक और एक टॉयलेट सीट होती है, लेकिन नहाने की कोई सुविधा नहीं होती.
संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशरूम की जगह रेस्टरूम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो यह सुनने में आराम करने की जगह लग सकता है लेकिन दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी की शुरुआत से किया जाने लगा. रेस्टरूम सिंक से सुसज्जित सार्वजनिक शौचालय होते हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशरूम की जगह रेस्टरूम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो यह सुनने में आराम करने की जगह लग सकता है लेकिन दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी की शुरुआत से किया जाने लगा. रेस्टरूम सिंक से सुसज्जित सार्वजनिक शौचालय होते हैं.
बाथरूम, वॉशरूम और रेस्टरूम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कहां हैं. ब्रिटिश अंग्रेजी में टॉयलेट सबसे सीधा शब्द है जबकि अमेरिकी अंग्रेजी में रेस्टरूम शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. वहीँ अगर कनाडा की बात करें तो वहां वॉशरूम शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.
बाथरूम, वॉशरूम और रेस्टरूम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कहां हैं. ब्रिटिश अंग्रेजी में टॉयलेट सबसे सीधा शब्द है जबकि अमेरिकी अंग्रेजी में रेस्टरूम शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. वहीँ अगर कनाडा की बात करें तो वहां वॉशरूम शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.
आसान शब्दों में कहें तो अगर आप घर पर है तो यह बाथरूम है, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो यह वॉशरूम या फिर रेस्टरूम है.
आसान शब्दों में कहें तो अगर आप घर पर है तो यह बाथरूम है, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो यह वॉशरूम या फिर रेस्टरूम है.
Published at : 27 Oct 2025 03:26 PM (IST)
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
