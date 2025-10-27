एक्सप्लोरर
वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम को एक ही तो नहीं समझते आप, ये होता है तीनों में अंतर
Bathroom vs Washroom vs Restroom: अधिकतर लोग वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम को एक ही समझते हैं मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है. आइए जानते हैं क्या है तीनों में अंतर और कहां किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.
Bathroom vs Washroom vs Restroom: क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है कि जैसे इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही हो? पर ऐसा सच में बिल्कुल नहीं है. इन तीनों शब्दों का मतलब अलग-अलग होता है और इन्हें अलग-अलग जगहों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं की इन शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है.
जनरल नॉलेज
6 Photos
हवाई जहाज में सिर्फ केरोसिन ही क्यों डाला जाता है पैट्रोल या डीजल क्यों नहीं, जानें क्या है वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
आर्टिफिशियल रेन में क्या बाहर निकल सकते हैं, अगर इस बारिश में भीग गए तो क्या होगा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
परमाणु बम के अलावा यूरेनियम का किन-किन चीजों में होता है इस्तेमाल, यह कितना महंगा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत का 1 रुपया इस देश में हो जाता है 150, यहां 100000 लेकर पहुंच गए तो हो जाएंगे मालामाल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion