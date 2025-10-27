वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम को एक ही तो नहीं समझते आप, ये होता है तीनों में अंतर

बाथरूम, वॉशरूम और रेस्टरूम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कहां हैं. ब्रिटिश अंग्रेजी में टॉयलेट सबसे सीधा शब्द है जबकि अमेरिकी अंग्रेजी में रेस्टरूम शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. वहीँ अगर कनाडा की बात करें तो वहां वॉशरूम शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.