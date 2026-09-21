RO और वॉटर प्यूरीफायर में क्या अंतर है? 90% लोग नहीं जानते होंगे जवाब

यूवी और यूएफ प्यूरीफायर आमतौर पर भूले हुए सॉल्ट्स या फिर टीडीएस स्तर को कम नहीं कर सकते हैं. आरओ सिस्टम कुछ भारी धातुओं सहित घुली हुई अशुद्धियों को कम कर सकते हैं. इससे वे उच्च लवणता या फिर ऊंचे टीडीएस वाले पानी के लिए और भी ज्यादा सही हो जाते हैं.