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RO और वॉटर प्यूरीफायर में क्या अंतर है? 90% लोग नहीं जानते होंगे जवाब
RO VS Water Purifier: ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि आरओ और वॉटर प्यूरीफायर के बीच एक बड़ा फर्क है. आइए जानते हैं क्या होता है यह फर्क.
RO VS Water Purifier: आरओ और वॉटर प्यूरीफायर को अक्सर एक ही माना जाता है. लेकिन इनके बीच एक बड़ा फर्क है. आरओ एक खास वॉटर पुरीफिकेशन तकनीक है और वॉटर प्यूरीफायर एक शब्द है जिसमें आरओ, यूवी, यूएफ सिस्टम शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आरओ और वॉटर प्यूरीफायर के बीच क्या फर्क होता है.
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Published at : 21 Sep 2026 06:59 PM (IST)
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