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RO और वॉटर प्यूरीफायर में क्या अंतर है? 90% लोग नहीं जानते होंगे जवाब

RO VS Water Purifier: ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि आरओ और वॉटर प्यूरीफायर के बीच एक बड़ा फर्क है. आइए जानते हैं क्या होता है यह फर्क.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Sep 2026 06:59 PM (IST)
RO VS Water Purifier: ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि आरओ और वॉटर प्यूरीफायर के बीच एक बड़ा फर्क है. आइए जानते हैं क्या होता है यह फर्क.

RO VS Water Purifier: आरओ और वॉटर प्यूरीफायर को अक्सर एक ही माना जाता है. लेकिन इनके बीच एक बड़ा फर्क है. आरओ एक खास वॉटर पुरीफिकेशन तकनीक है और वॉटर प्यूरीफायर एक शब्द है जिसमें आरओ, यूवी, यूएफ सिस्टम शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आरओ और वॉटर प्यूरीफायर के बीच क्या फर्क होता है.

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आरओ एक वॉटर पुरीफिकेशन टेक्नोलॉजी है और वॉटर प्यूरीफायर उन मशीनों के लिए एक सामान्य शब्द है जो पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आरओ, यूवी या यूएफ सहित अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं.
आरओ एक वॉटर पुरीफिकेशन टेक्नोलॉजी है और वॉटर प्यूरीफायर उन मशीनों के लिए एक सामान्य शब्द है जो पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आरओ, यूवी या यूएफ सहित अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं.
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यूवी पुरीफिकेशन बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए पराबैंगरी प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें पानी से भौतिक रूप से नहीं निकालते हैं. आरओ प्यूरीफायर घुली हुई अशुद्धि, लवणों और कुछ हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करने के लिए एक अर्ध-पारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं.
यूवी पुरीफिकेशन बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए पराबैंगरी प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें पानी से भौतिक रूप से नहीं निकालते हैं. आरओ प्यूरीफायर घुली हुई अशुद्धि, लवणों और कुछ हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करने के लिए एक अर्ध-पारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं.
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यूवी और यूएफ प्यूरीफायर आमतौर पर भूले हुए सॉल्ट्स या फिर टीडीएस स्तर को कम नहीं कर सकते हैं. आरओ सिस्टम कुछ भारी धातुओं सहित घुली हुई अशुद्धियों को कम कर सकते हैं. इससे वे उच्च लवणता या फिर ऊंचे टीडीएस वाले पानी के लिए और भी ज्यादा सही हो जाते हैं.
यूवी और यूएफ प्यूरीफायर आमतौर पर भूले हुए सॉल्ट्स या फिर टीडीएस स्तर को कम नहीं कर सकते हैं. आरओ सिस्टम कुछ भारी धातुओं सहित घुली हुई अशुद्धियों को कम कर सकते हैं. इससे वे उच्च लवणता या फिर ऊंचे टीडीएस वाले पानी के लिए और भी ज्यादा सही हो जाते हैं.
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यूवी प्यूरीफायर आमतौर पर अस्वीकार्य पानी का उत्पादन नहीं करते हैं जबकि आरओ सिस्टम फिल्ट्रेशन के दौरान वेस्ट वॉटर को डिस्चार्ज करते हैं. इस अस्विकृत पानी को अक्सर फर्श पोंछने, सफाई करने या फिर बर्तन धोने जैसी गतिविधि के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.
यूवी प्यूरीफायर आमतौर पर अस्वीकार्य पानी का उत्पादन नहीं करते हैं जबकि आरओ सिस्टम फिल्ट्रेशन के दौरान वेस्ट वॉटर को डिस्चार्ज करते हैं. इस अस्विकृत पानी को अक्सर फर्श पोंछने, सफाई करने या फिर बर्तन धोने जैसी गतिविधि के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.
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कुछ यूएफ प्यूरीफायर बिजली के बिना काम कर सकते हैं जबकि यूवी सिस्टम को थोड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है. आरओ प्यूरीफायर को आमतौर पर बूस्टर पंप को संचालित करने और दबाव के तहत झिल्ली के जरिए से पानी को धकेलने के लिए बिजली की जरूरत होती है.
कुछ यूएफ प्यूरीफायर बिजली के बिना काम कर सकते हैं जबकि यूवी सिस्टम को थोड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है. आरओ प्यूरीफायर को आमतौर पर बूस्टर पंप को संचालित करने और दबाव के तहत झिल्ली के जरिए से पानी को धकेलने के लिए बिजली की जरूरत होती है.
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यूवी और यूएफ प्यूरीफायर आमतौर पर काफी ज्यादा किफायती होते हैं और इनका रखरखाव खर्च भी कम होता है. आरओ सिस्टम की शुरुआत में आमतौर पर ज्यादा लागत आती है और उनके फिल्टर, दिल्ली और दूसरे घटकों को ज्यादा महंगे रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है.
यूवी और यूएफ प्यूरीफायर आमतौर पर काफी ज्यादा किफायती होते हैं और इनका रखरखाव खर्च भी कम होता है. आरओ सिस्टम की शुरुआत में आमतौर पर ज्यादा लागत आती है और उनके फिल्टर, दिल्ली और दूसरे घटकों को ज्यादा महंगे रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है.
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यूवी या फिर यूएफ शुद्धिकरण तब सही हो सकता है जब पानी उपचारित नगर पालिका आपूर्ति से आता है और इसमें टीडीएस का स्तर स्वीकार्य है. सही विकल्प पानी के स्रोत पर निर्भर करता है.
यूवी या फिर यूएफ शुद्धिकरण तब सही हो सकता है जब पानी उपचारित नगर पालिका आपूर्ति से आता है और इसमें टीडीएस का स्तर स्वीकार्य है. सही विकल्प पानी के स्रोत पर निर्भर करता है.
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जब प्रशिक्षण में ज्यादा टीडीएस या फिर घुले हुए संदूषक दिखाई देते हैं तो आरओ बोरवेल, कुओं या टैंकरों के पानी के लिए सही हो सकता है.
जब प्रशिक्षण में ज्यादा टीडीएस या फिर घुले हुए संदूषक दिखाई देते हैं तो आरओ बोरवेल, कुओं या टैंकरों के पानी के लिए सही हो सकता है.
Published at : 21 Sep 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
RO VS Water Purifier RO Purifier Water Purification

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