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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास

साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास

SA vs AUS 1st Test, Matt Renshaw: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने शतक जड़ इतिहास रच दिया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 10 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्टस में ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. पहले टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक मैट रेनशॉ 218 गेंद में 10 चौकों के साथ 102 रनों पर नाबाद हैं. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट पर 277 रन है. 

रेनशॉ पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 124 रनों पर 6 विकेट था, वहां से शतक बनाना और टीम को 300 के करीब ले जाना दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने कोई आसान काम नहीं था. हालांकि, रेनशॉ डटे रहे और कप्तान पैट कमिंस के साथ सातवें विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की. कमिंस 98 गेंद में 6 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए.

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टेस्ट क्रिकेट में साढ़े 9 साल बाद रेनशॉ ने जड़ा शतक

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ का यह शतक ऐतिहासिक है. टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से शतक साढ़े 9 साल बाद आया है. हालांकि, वह लंबे समय तक टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहे थे. करीब 9 साल बाद उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई थी. 

12 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जड़ा शतक

मैच रेनशॉ का यह शतक कई मायनों में बेहद खास है. दरअसल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 12 साल बाद शतक ठोका है. इससे पहले 2014 में किंग्समीड में किसी ऑस्ट्रेलियाई ने शतक जड़ा था.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 10 Oct 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
South Africa Vs Australia Matt Renshaw SA Vs AUS 1st Test
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