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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ज्ञानेश कुमार इतने खास क्यों?’, प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार को घेरा

'ज्ञानेश कुमार इतने खास क्यों?’, प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार को घेरा

प्रियंका चतुर्वेदी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर वह सरकार के लिए इतने खास क्यों हैं. उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 02:07 PM (IST)
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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी दिल्ली बंद कर दी है. प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि आखिर ज्ञानेश कुमार सरकार के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की.

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी.

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प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा?

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पोस्ट में ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, "ज्ञानेश कुमार सरकार के लिए इतने खास हैं कि उनके चलते राष्ट्रीय राजधानी को ही बंद कर दिया गया है. क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? यह बेहद शर्मनाक है कि देशभर में युवा उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बावजूद वह अपने पद पर बने हुए हैं."

उनके इस बयान में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और उनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया गया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल किया कि जब देश के अलग-अलग हिस्सों में युवा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें अपने पद पर बने रहने के बजाय नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए.

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प्रदर्शन के दौरान 500 से ज्यादा लोग हिरासत में

सीजेपी की ओर से दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. प्रदर्शनकारियों की हिरासत और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS Gyanesh Kumar
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